Gadhinglaj News: गडहिंग्लज पालिका ; सत्तेच्या सोपानासाठी मोहऱ्यांची मोलाची भूमिका, निवडणूक रिंगणात बहुतांशी नवे चेहरे

गडहिंग्लज: येथील पालिका निवडणुकीत जनता दल-भाजप-जनसुराज्य आघाडी विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी दुरंगी काटाजोड लढत निश्चित झाली आहे. यात विविध कारणांमुळे यंदा प्रस्थापितांपेक्षा नव्या चेहऱ्यांच्या उमेदवारांची संख्या वाढली आहे. .दोन्ही आघाड्यांतून नवोदित तब्बल १९ जण नशीब आजमावत आहेत. साहजिकच प्रस्थापितांपेक्षा ज्यांच्याकडे सर्वाधिक नवे चेहरे निवडून येतील, त्याच आघाडीला सत्तेचा सोपान सर करणे सोपे होणार आहे. दोन्ही आघाड्यांनी संपर्क असणारे नवे मोहरे पटलावर आणत निवडणुकीत रंग भरला आहे..Kolhapur Murgud Politics: उमेदवारी 'फिक्स'साठी साकडे, माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत नेत्यांची होणार कसरत.येथील नागरिकांनी पालिकेची सत्ता अपवाद वगळता लगतच्या 'कर्नाटक पँटर्न'प्रमाणे आलटून पालटून काँग्रेस, जनता दलाकडे दिली आहे. त्यात दोन दशकांत मर्यादित ताकद असणाऱ्या जनसुराज्य, शिवसेना, भाजप पक्षांनी या दोघांच्या आघाडीत स्थान मिळवत सत्तेची चव चाखली. .पण, अलीकडे पालिकेचे राजकारण केवळ काही नावांभोवतीच घोळत राहिले. दोन वर्षांत पालिकेच्या राजकारणात उलाथापालथी झाल्या. जनता दलातील मातब्बरांनी राष्ट्रवादीची छावणी गाठली. राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या राष्ट्रवादीकडे इनकमिंग वाढले. .Kolhapur Election: आरक्षणानंतर जागांसाठी सुरु होणार रस्सीखेच; महायुतीतल्या समीकरणावर ठरणार कोल्हापूरचं भविष्य!.तरी पण, चिकाटीने जनता दलाने शेवटच्या टप्प्यात जनसुराज्य, भाजपाबरोबर आघाडी करून टक्करीची जोरदार तयारी केली आहे. जनता दल आणि राष्ट्रवादी या दोहोंकडे हातावर मोजण्याइतपत उमेदवारच पालिकेच्या राजकारणाचा अनुभव असणारे आहेत. या हुकुमांच्या पानाकडेच पालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या राहिल्या आहेत..प्रस्थापितांच्या तुलनेत यंदा नवख्या उमेदवारांची संख्या दोन्हींकडे वाढली आहे. राष्ट्रवादीकडे सात, तर जनता दल-जनसुराज्य-भाजप-शिवसेना (शिंदे) आघाडीकडे १२ नवे चेहरे मैदानात उतरले आहेत. नव्या दमाच्या युवकांनी प्रस्थापितांविरुध्द दंड थोपटले आहेत. सुरुवातीच्या ठप्प्यात प्रस्थापिताविरुद्ध उमेदवार तर मिळणार का? अशी चर्चा असताना नवोदितांनी संपर्काच्या जोरावर मुसंडी मारली आहे. .माघारीनंतर प्रचारासाठी मिळणाऱ्या अपुऱ्या कालावधीमुळे सर्वच उमेदवारांत संपर्कासाठी चढाओढ सुरू आहे. अनुभवी उमेदवारांचा आपापल्या प्रभागात वरचष्मा असला तरी नवोदितांनीही मित्रपरिवार आणि नातेवाइकांच्या मदतीने पहिल्या ठप्प्यात चुरस निर्माण केली आहे. .पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याने मिळणाऱ्या सहानुभूतीमुळे नवोदितांचा विश्वास वाढतो आहे. शेवटच्या ठप्प्यात निवडणुकीचा कल ठरणार असल्याने नव्या चेहऱ्यांचा यातच खरा कस लागणार, ही उत्कंठा आहे...जीवाचे रान करावे लागणारकाही वर्षे पालिकेचे राजकारण म्हणजे काहींची मक्तेदारी असे चित्र आहे. त्यामुळेच प्रस्थापितांची संख्या वाढत गेली. पण, दोन वर्षांपूर्वी जनता दलातील काही मातब्बरांनी गाठलेली राष्ट्रवादीची छावणी, निवडणुकीतील आरक्षण, वाढलेल्या जागा अशा विविध कारणांमुळे दोन्हींकडे नव्या चेहऱ्यांना अधिक प्रमाणात संधी मिळाली आहे..किंबहुना नव्या चेहऱ्याशिवाय दोन्ही बाजू पूर्णत्वाला येऊ शकणार नाहीत, अशी नाजूक स्थिती आहे. यामुळेच या नव्या चेहऱ्यांवरच सत्तेचे गणित अवलंबून राहणार आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन दोन्हींकडील नेत्यांना या नव्या चेहऱ्यांना या निवडणुकीत मोठी ताकद द्यावी लागणार आहे. त्यांच्या गुलालासाठी जीवाचे रान करावे लागणार आहे.