Gadhinglaj Panchayat : पक्षांपेक्षा गाव जिंकले! गडहिंग्लजमध्ये ‘आमचा गाव, आमचा उमेदवार’च्या लाटेत अनेकांचा दणदणीत विजय

गडहिंग्लज : येथील पंचायत समितीची निवडणूक नुकतीच झाली. यातील मतदानाच्या आकडेवारीवर नजर फिरविल्यास उमेदवारांना ज्यांच्या-त्यांच्या गावात चांगली मते मिळाल्याचे लक्षात येते..पक्ष, गटाचा विचार बाजूला ठेवून आमचा गाव, आमचा उमेदवार या मानसिकतेतून मतदान झाल्याचे दिसून येते. यातून दोघांचा विजय सुकर झाला असून, आठ जणांच्या मताधिक्याला सहाय्य मिळाले आहे.लोकशाहीची लिटमस टेस्ट म्हणून निवडणुकांकडे पाहिले जाते. .Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.नेत्यांनी कसाही निर्णय घेतला, निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष बदलले, तर फारसे वावगे वाटत नाही. पण, सामान्य कार्यकर्ते, मतदारांनी नेत्यांशी निष्ठा ठेवलीच पाहिजे, अशी मानसिकता आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत या साऱ्याला फाटा देत आपापल्या गावातील उमेदवाराला झुकते माप दिले आहे.\r\n\r.निवडणुकीतील विजयी उमेदवार व त्यांच्या जवळच्या प्रतिस्पर्ध्यांचा विचार केला, तर हसुरचंपू गावात प्रभावती बागी यांना १५५३ मते मिळाली आहेत. किरण दावणे यांच्यापेक्षा तब्बल १२०० मते अधिक आहेत. कडगावात सारिका बटकडली यांनी २०७८, तर प्रियांका देसाई यांना १४३४ मते मिळाली. बागी यांनी ४०२ मतांनी, तर बटकडली यांनी ५१२ मतांनी विजय मिळविला. .Koregaon Election Result: कोरेगाव पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीचा झेंडा; राष्ट्रवादीला तीन, शिवसेनेला दोन, तर भाजपला एका जिल्हा परिषद गटात यश!.याचा विचार करता दोघींच्या विजयातील गावाचे मोल समजून येते. मुत्नाळच्या शिवगोंडा पाटील यांनी मल्हार शिंदे यांच्यापेक्षा ६७३ मते अधिक घेतली आहेत. कडलगेत रूपा केसरोळी यांनी मनीषा जाधव यांच्यावर तब्बल ९८३ मतांचे अधिक्य मिळवले आहे. तेरणीत स्वप्नील इंगवले यांना १७३५, तर त्याच गावचे महेश देसाई यांना ८९३ मते मिळाली आहेत. .भडगावात शिवाजी करिगार यांनी आपल्याच गावच्या मलाप्पा भोई यांच्यापेक्षा तब्बल १३५९ मते अधिक मिळविली आहेत. महागावात प्रतिभा चव्हाण यांना २३६१ मतांचे दान देताना मिनाक्षी पताडे यांच्या पदरात १९०८ मतेच टाकली आहेत. हिरलगेत सुनीता देसाई यांना ९९०, तर मिनाक्षी पाटील यांना अवघी २७३ मते मिळाली आहेत. .बटकणंगलेत स्नेहल जाधव यांचे मताधिक्य ३२२ आहे. तर नेसरीत अमर हिडदुगी यांना गावातीलच पाच उमेदवार असूनही १४३ मते अधिक दिली आहेत. या साऱ्यांच्या विजयी मताधिक्यात गावचा मोलाचा हातभार लागला आहे. .तिरंगी, चौरंगी, बहुरंगी असूनही वास्तविक दहापैकी एकाच गणात दुरंगी लढत होती. तीन गणांत तिरंगी, तीन गणांत चौरंगी, तीन गणांत बहुरंगी लढती झाल्या. उमेदवारांची संख्या अधिक असूनही गावातील उमेदवारांना चांगले मताधिक्य दिले आहे..यावरून मतदारांची मानसिकता लक्षात येते. रूपा केसरोळी यांना कडलगेतील एकूण मतांच्या तब्बल ७९.७० टक्के, तर सुनीता देसाई यांना हिरलगेत ७५.३४ टक्के मते मिळाली आहेत. सहा जणांची गावातील मते ५३ ते ५८ टक्के इतकी आहेत. दोघांच्याच गावातील मतांची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.