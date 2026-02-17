कोल्हापूर

Gadhinglaj Panchayat : पक्षांपेक्षा गाव जिंकले! गडहिंग्लजमध्ये ‘आमचा गाव, आमचा उमेदवार’च्या लाटेत अनेकांचा दणदणीत विजय

Village-Based : गडहिंग्लज पंचायत समिती निवडणुकीत यंदा पक्षांपेक्षा गावाला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट दिसून आले. “आमचा गाव, आमचा उमेदवार” या भावनेतून मतदारांनी मतदान केल्यामुळे अनेक उमेदवारांना आपल्या गावातूनच निर्णायक आघाडी मिळाली.
Voters in Gadhinglaj showing strong support

अवधूत पाटील -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : येथील पंचायत समितीची निवडणूक नुकतीच झाली. यातील मतदानाच्या आकडेवारीवर नजर फिरविल्यास उमेदवारांना ज्यांच्या-त्यांच्या गावात चांगली मते मिळाल्याचे लक्षात येते.

