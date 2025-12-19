Gadhinglaj Muncipal : वीस दिवसांच्या प्रचारानंतर अखेर ‘हुश्श’… गडहिंग्लज प्रभाग तीनमधील मतदारांना दिलासा

गडहिंग्लज : गेल्या वीस दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रचार, आश्वासनांची रेलचेल आणि राजकीय हालचालींमुळे गडहिंग्लज शहरातील प्रभाग तीनमधील मतदार चांगलेच हैराण झाले होते. प्रत्येक चौक, गल्ली, वसाहत आणि घराघरांत उमेदवार, कार्यकर्ते आणि समर्थकांची सतत ये-जा सुरू होती. .अखेर उद्या (शनिवारी) येथील मतदान होत असल्याने हुश्श... एकदाची सुटका झाली बाबा, अशा प्रतिक्रिया मतदारांसह कार्यकर्त्यांतूनही उमटत आहेत. दरम्यान, मतदानाच्या पूर्वसंध्येला आज रात्री दहा वाजता जाहीर प्रचाराची सांगता होणार आहे..Chakan Nagaraparishad Election : ‘कुपन घ्या अन् जेवण करून या’; उमेदवारांकडून मतदारांना प्रलोभनांचे वेगवेगळे फंडे.अपिलात दाखल अर्जावर न्यायालयीन निकाल २३ नोव्हेंबरनंतर लागल्याने प्रभाग तीनमधील एका नगरसेवक पदासाठीची निवडणूक २० डिसेंबरला होणार आहे. राष्ट्रवादीकडून सुजाता संतोष मांगले व जनता दल, भाजप, जनसुराज्य शक्ती, शिंदे शिवसेनेच्या महायुतीतर्फे चैत्रा काशिनाथ गवळी यांच्यातील ही लढत आहे. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या उमेदवारांच्या प्रचाराची अक्षरशः राळ उठवण्यात आली होती..प्रचाराच्या काळात ध्वनिक्षेपकावरील घोषणा, कोपरा सभा, तसेच सततच्या भेटीगाठींमुळे सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले होते. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या प्रचारामुळे अनेक मतदारांत वैतागल्याची भावना व्यक्त होत होती..Kolhapur Election : शेवटच्या दिवशी मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; घराघरांत जाऊन साधला थेट संवाद.शहरातील इतर जागांसाठीचे मतदान २ डिसेंबरलाच संपल्याने तेथील उमेदवार, समर्थक, प्रमुख कार्यकर्ते रिकामे झाले होते. त्यामुळे प्रभाग तीनमधील एका जागेसाठी सुरू असणाऱ्या प्रचाराला सर्वजण टार्गेट करत मतदारांच्या भेटीगाठी घेत होते. कोपरा सभा झाल्या..प्रचार फेऱ्या, घर टू घर भेटींनी तर रोजच फेर धरला होता. वीस दिवसांच्या प्रचाराचा गोंगाट, अश्वासनांच्या माऱ्यांनी ‘आता बस्स झाले’, असे म्हणण्याची वेळ येथील मतदारांवर आली. दरम्यान, आता एका दिवसावर मतदान आल्याने या प्रभागातील मतदार सुटकेचा निःश्वास सोडत आहेत. तसेच प्रचाराचा शेवटचा दिवस व उद्या मतदानाच्या निमित्ताने ही राजकीय धावपळ थांबणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे..दरम्यान, दुसऱ्या बाजूने मतदारांमध्ये उत्सुकताही पाहायला मिळत आहे. प्रचाराच्या काळात उमेदवारांनी विविध विकासकामांची आश्वासने दिली असली, तरी खरा निर्णय मतदानाच्या दिवशीच मतदार देणार आहेत. वीस दिवस उमेदवार बोलले, आता उद्या मतदार बोलणार आहेत. त्यांचा कौल काय सांगतो, हे निकालादिवशी स्पष्ट होणार आहे. ‘एम. आर’ केंद्रावर मतदान.प्रभाग तीन-अ या एका नगरसेवक पदाच्या जागेसाठी एम. आर हायस्कूल हे मतदान केंद्र निश्चित केले आहे. या ठिकाणी तीन केंद्र असणार आहेत. एकूण २४६९ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. या तीन केंद्रासाठी कर्मचारी नेमणूक करण्यात आली आहे. पोलिस बंदोबस्तही निश्चित करण्यात आला आहे. शुक्रवारी (ता. १९) कर्मचाऱ्यांना मतदान यंत्र (बॅलेट व कंट्रोल युनिट) व इतर साहित्य वाटप केले जाणार आहे. सायंकाळी कर्मचारी या साहित्यासह केंद्रावर जातील..निर्भयपणे मतदान करादरम्यान, मतदान प्रक्रिया सुरळीत व्हावी म्हणून प्रशासनाकडून सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. मतदान केंद्रांवर आवश्यक सोयीसुविधा, सुरक्षा व्यवस्था व कर्मचारी नेमले आहेत. वीस दिवस एकाच प्रभागाला टार्गेट झाल्याने अप्रत्यक्षपणे मतदारांवर दबावाची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मतदारांनी हा दबाव झटकून निर्भयपणे मतदानाला जाण्याची गरज आहे. .प्रचाराचा अध्याय संपल्यानंतर या प्रभागाच्या निर्णयाचा दिवस आला आहे. त्यामुळे मतदान आणि निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, प्रचाराने कंटाळलेल्या प्रभाग तीनच्या मतदारांचा ‘हुश्शकार’ मात्र चर्चेत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.