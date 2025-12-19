कोल्हापूर

Gadhinglaj Muncipal : वीस दिवसांच्या प्रचारानंतर अखेर ‘हुश्श’… गडहिंग्लज प्रभाग तीनमधील मतदारांना दिलासा

Voter Fatigue After 20 Days of Intense : वीस दिवस चाललेल्या प्रचार, घोषणाबाजी आणि भेटीगाठींमुळे हैराण झालेल्या प्रभाग तीनच्या मतदारांना अखेर दिलासा मिळाला,प्रचार संपल्यानंतर आता उमेदवार थांबले असून, खरा निर्णय उद्या मतदानाद्वारे मतदार देणार आहेत
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : गेल्या वीस दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रचार, आश्वासनांची रेलचेल आणि राजकीय हालचालींमुळे गडहिंग्लज शहरातील प्रभाग तीनमधील मतदार चांगलेच हैराण झाले होते. प्रत्येक चौक, गल्ली, वसाहत आणि घराघरांत उमेदवार, कार्यकर्ते आणि समर्थकांची सतत ये-जा सुरू होती.

