Ethanol Tanker Fire : कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावर 40 हजार लिटर इथेनॉल भरलेला टँकर पेटला; टायर, केबिन जळून खाक

गगनबावडा : इथेनॉल घेऊन कागलहून गोव्याकडे निघालेल्या टॅंकरचा टायर फुटून लागलेल्या आगीत टायर, केबिन जळून टँकरचे मोठे नुकसान झाले. काल (मंगळवार) दुपारी चारच्या सुमारास कोल्हापूर-गगनबावडा या प्रमुख मार्गावरील मार्गेवाडीजवळ (Ethanol Tanker Fire Accident on Kolhapur–Goa Highway) ही घटना घडली. अग्निशामक दलाच्या (Gaganbawda Accident) तीन गाड्या उपलब्ध झाल्याने आग आटोक्यात आणली. या घटनेत सुदैवाने जीवितहानी टळली..घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, कागल येथील श्री शाहू सहकारी साखर कारखान्याचा सुमारे चाळीस हजार लिटर इथेनॉल भरलेला टॅंकर गोव्याकडे निघाला होता. सायंकाळी चारच्या सुमारास गगनबावडा-कोल्हापूर या प्रमुख मार्गावर मार्गेवाडी हद्दीतील नाईक वस्तीजवळ आला असता टँकरचा टायर फुटून त्याने पेट घेतला. चालक सुधीर रामचंद्र पाटील यांनी प्रसंगावधान राखत कोल्हापूर महानगरपालिका व शाहू कारखाना अग्निशामक दलाशी तत्काळ संपर्क साधला..चालक सुधीर यांनी गाडीतील लहान अग्निशामक मशिनच्या सहाय्याने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यात त्यांना यश आले नाही. काही क्षणात आगीने रौद्ररूप धारण केले. यात एक टायर वगळता उर्वरित पंधरा टायर जळून खाक झाले. हा बर्निंग थरार सुरू असताना कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या टिंबर मार्केट फायर स्टेशनमधील एक फायर फायटर, फुलेवाडी फायर स्टेशनमधील मिनी फायर फायटर, असे दोन तर शाहू कारखान्याचा एक असे एकूण तीन फायर फायटर घटनास्थळी दाखल झाले..प्रथमत: फुलेवाडी फायर स्टेशनचा मिनी फायटर घटनास्थळी येऊन वाहतूक बंद केली. टिंबर मार्केट फायर फायटर दाखल झाल्यानंतर त्यांनी आग आटोक्यात आणली. गगनबावड्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानदेव वाघ यांनी घटनास्थळी तत्काळ धाव घेत या दरम्यानच्या मार्गावरील वाहतूक मणदूर-वेतवडे या मार्गावरून वळवली. इथेनॉलची गळती असल्याने संभाव्य धोका टाळण्यासाठी या प्रमुख मार्गावरील अवजड वाहतूक बंद केली. कोकणातून येणारी अवजड वाहतूक वैभववाडी येथून तर कोल्हापूरमार्गे येणारी अवजड वाहतूक कळे येथून अन्य घाटातून वळविण्यात आली..Viral Wedding Video : नियम धाब्यावर! काँग्रेस नेत्याचा लग्नात बंदूक नाचवत डान्स; 'धुरंधर' गाण्यावर धरला ठेका, शस्त्राचं प्रदर्शन करणं भोवणार?.घटनास्थळी सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानदेव वाघ, दीपक कदम, पोलिसपाटील सागर मार्गे, प्रशांत पाटील, साळवणचे सरपंच योगेश काटकर घटनास्थळी थांबून सहाय्य करत होते. आग आटोक्यात आणण्यासाठी स्टेशन ऑफीसर जयवंत खोत, ड्रायव्हर देवानंद कांबळे, संजय पाटील, फायरमन श्रीधर चाचे, स्वप्नील पाटील, सौरभ पाटील, शुभम कुंभार, प्रशिक्षणार्थी देवेन कदम, शंतनू नाटेकर, सचिन चाळगोंड यांनी विशेष परिश्रम घेतले. रात्री उशिरा दुर्घटनाग्रस्त टँकरमधील इथेनॉल दुसरा टँकर उपलब्ध करून त्यात भरण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.