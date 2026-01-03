Kolhapur Scam : गहिनीनाथ मंदिर सुशोभीकरण कागदावरच? एकाच छायाचित्रातून १९ लाखांचा निधी उचलल्याचा आरोप

कोल्हापूर : मौजे पिराचीवाडी (ता. कागल) येथील गहिनीनाथ मंदिर परिसरात आणि हनुमान मंदिर परिसरात सुशोभीकरण केले म्हणून एकाच कामाचे छायाचित्र दाखवून क-वर्ग यात्रा स्थळ योजनेतून प्रत्येकी ९ लाख ९९ हजार असा एकूण १९ लाख रुपयांचा निधी घेतला आहे..जे काम कागदावर दाखवले आहे त्यापैकी एक काम हनुमान मंदिराजवळ आहे; पण गहिनीनाथ मंदिराजवळ म्हणून दाखवलेले काम गेले कोठे? याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. या कामाची तपासणी केली म्हणून सह्या करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष काम पाहून निधी मंजूर केल्याचे दिसत नाही. .Gadhinglaj Temple : निधी मंजूर, पण आदेश रखडला; देवी महालक्ष्मी मंदिराचा विकास तीन महिन्यांपासून ठप्प.त्यामुळे क वर्ग किंवा पर्यटन विकासमधून काम करताना महाराष्ट्राला एक नियम आणि पिराचीवाडीत कामांना एक नियम आहे का? याचे उत्तर काम पूर्ण झाले म्हणून सह्या करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे..जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ‘क’ वर्ग यात्रा स्थळासाठी म्हणून गहिनीनाथ मंदिर परिसर सुशोभीकरण करण्यासाठी ठेकेदाराने निधी मिळवण्यासाठी कागदपत्रासोबत जोडलेल्या छायाचित्रातील काम हे गहिनीनाथ मंदिर परिसरात झालेले नाही. .Pune News : वारज्यातील रामनगर दवाखान्याची दुरवस्था; निकृष्ट कामामुळे छताला ओल; भिंतीत पाणी मुरत असल्याने नागरिकांत नाराजी!.ज्या दिवशी वर्कऑर्डर मिळाली, त्याच दिवशी म्हणजे ५ जुलै २०२२ मध्ये हे काम सुरू करून १४ ऑगस्ट २०२२ मध्ये हे काम पूर्ण केल्याची ताबापट्टी दाखल्यावर नोंद आहे. जे काम गहिनीनाथ मंदिर परिसरात झाले नाही, त्या कामाचा ताबाही ग्रामपंचायतीने घेतल्याचे दाखवले आहे. .निधी घेण्यासाठी जोडलेल्या नकाशातील काम गहिनीनाथ मंदिर पसिरात झाले नसताना ज्या अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी होती त्या अधिकाऱ्यांनी या कामांना मंजुरी दिलीच कशी, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. .जिल्हा परिषदेचा निधी चुकीच्या पद्धतीने खर्च करणाऱ्या, गैरव्यवहार, गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घातल्याशिवाय वस्तुस्थिती समोर येणार नाही. .मंजूर निधी त्याच कामासाठी आणि ठिकाणावर खर्च झाल्यास हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र, काम एका ठिकाणचे आणि छायाचित्र एका ठिकाणचे दाखवून शासकीय निधीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई होणार कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे..गहिनीनाथ व हनुमान मंदिर सुशोभीकरण कामाच्या कागदपत्रांत साम्य दोन्ही कामांतील कामाचा नकाशा एकच जोडला आहे कामाचे नाव हनुमान मंदिर सुशोभीकरण ठळक दाखवले, तर गहिनीनाथमधील नकाशात हनुमान मंदिरात खाडाखोड दोन्ही कामांत एकाच कामाचे छायाचित्र जोडले आहेत दोन्ही कामांसाठी एकाच तारेखला मागणी पत्र एका पत्रावर ग्रामपंचायतीचा शिक्का आहे, दुसऱ्या पत्रावर शिक्का नाही दोन्ही पत्रावर आवक-जावक क्रमांक नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.