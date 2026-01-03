कोल्हापूर

Kolhapur Scam : गहिनीनाथ मंदिर सुशोभीकरण कागदावरच? एकाच छायाचित्रातून १९ लाखांचा निधी उचलल्याचा आरोप

Temple Beautification Fund Scam : प्रत्यक्ष ठिकाणी काम न झाल्याचे आरोप असताना अधिकाऱ्यांनी तपासणी न करता निधी मंजूर कसा केला, यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Documents and photographs submitted for temple beautification works under government scheme.

सुनील पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मौजे पिराचीवाडी (ता. कागल) येथील गहिनीनाथ मंदिर परिसरात आणि हनुमान मंदिर परिसरात सुशोभीकरण केले म्हणून एकाच कामाचे छायाचित्र दाखवून क-वर्ग यात्रा स्थळ योजनेतून प्रत्येकी ९ लाख ९९ हजार असा एकूण १९ लाख रुपयांचा निधी घेतला आहे.

