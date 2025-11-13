कोल्हापूर

Kolhapur News: संजय तेली यांची पदोन्नती; गजानन गुरव आता कोल्हापूरच्या निवासी उपजिल्हाधिकारीपदी

New Deputy Collector: अंबाबाई मंदिर आणि जोतिबा प्रकल्पांसारख्या महत्त्वाच्या विकास आराखड्यांची जबाबदारी गुरव यांच्या खांद्यावर
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: जिल्ह्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे आज गजानन गुरव यांनी स्वीकारली. मंगळवारी रात्री त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश निघाला. दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे कार्यालयात स्वागत केले.

