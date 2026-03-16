Kolhapur Scam : गॅस कनेक्शन बंद होण्याच्या; नावाखाली फसवणुकीचा धोका, पुणे - मुंबईतील सायबर गुन्हेगार झाले सक्रिय

कोल्हापूर : गॅस सिलिंडर मिळावा यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू आहे. नोंदणी केल्यानंतर कंपनीकडून येणारा ओटीपी गॅस एजन्सीकडून मागितला जात असल्याने तो मिळविण्यासाठी धावपळ उडाल्याचे दिसून येते. गॅस टंचाईचा गैरफायदा घेत 'सायबर चोरटे'देखील स िक्रय झाल्याचे समोर आले आहे. .गॅस कनेक्शन बंद होणार असल्याची भीती घालून 'एपीके' लिंकद्वारे ग्राहकांची आर्थिक लूट सुरू आहे. पुणे, मुंबईत असे प्रकार घडत असून कोल्हापूरवासीयांनी सावध राहण्याचे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे. .गॅसटंचाईबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. जिल्हा प्रशासनाने मात्र कोणतीही गैरसोय होणार नाही, यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. अशातच गॅस एजन्सीकडून मात्र, नेमकी माहिती मिळत नसल्याने ग्राहक हैराण बनले आहे. .कोणी सांगतो २१ दिवसांनी बुकिंग करा तर कोणी सांगतोय २५ दिवस पूर्ण झाल्यानंतरच बुकिंग होईल. अशावेळी ग्राहकांच्या या संभ्रमाचा गैरफायदा सायबर चोरटे उचलण्याच्या तयारीत आहेत..तुमचे गॅस कनेक्शन बंद होईल...गॅसपुरवठा अधिकारी बोलत असल्याचे सांगून ग्राहकांना फोनवरून भीती घातली जाते आहे. तुमचे गॅस कनेक्शन बंद होणार आहे, पैसे भरण्यासाठी आम्ही पाठवलेल्या लिंकवर क्लिक करा, असे सांगितले जात आहे. यासाठी एक 'एपीके' फाईल पाठवली जाते. मोबाईलचे नियंत्रण चोरट्यांच्या हाती गेल्याने ते मोबाईलद्वारे बॅंक खात्यात प्रवेश करून रक्कम हडप करीत आहेत.