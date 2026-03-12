Kolhapur Gas Cylinder Shortage : कोल्हापुरात सिलिंडरसाठी रांगा, नागरिकांचे उन्हातान्हात प्रचंड हाल; प्रशासनाची भूमिका काय?

LPG Cylinder Queue Kolhapur : घरगुती गॅसचा मुबलक साठा आहे, असे प्रशासनाने सांगूनही नागरिकांचा संभ्रम काही केल्या दूर झालेला नाही. आजही गॅस वितरण केंद्रांबाहेर नागरिकांनी गॅस सिलिंडरसाठी रांगा लावल्या होत्या. काही ग्राहकांना ओ. टी. पी. आला; पण अद्याप गॅस सिलिंडर मिळालेले नाही. त्यामुळेही पुरवठा होणार की नाही, असा ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे..आखाती देशातील युद्धामुळे घरगुती गॅसचा तुटवडा होईल, अशा अफवेमुळे दोन दिवसांपासून नागरिकांची गॅस सिलिंडरसाठी धावाधाव सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घरगुती गॅस मुबलक असून, पुरवठा अंखड सुरू राहील, असे स्पष्टीकरण दिले. प्रत्यक्षात आज नागरिकांच्या गॅस सिलिंडरसाठी वितरण केंद्रांवर रांगा लागल्या होत्या..याचे सर्वांत प्रमुख कारण म्हणजे २५ दिवसांपूर्वी नोंदणी करूनही गॅस मिळालेला नाही. ओ.टी.पी. आला; मात्र, गॅस सिलिंडर मिळालेला नाही. सदस्य संख्या जास्त आणि एकच सिलिंडर अशी कुटुंबे अधिक चिंताग्रस्त आहेत. त्यांनी आजही अधिकचा गॅस सिलिंडर मिळेल, या आशेने वितरण केंद्रांवर रांगा लावल्या..Kolhapur Youth : मदतीसाठी कोल्हापुरात, पोटासाठी अहिल्यानगरात; जीवरक्षक दिनकर कांबळेंची व्यथा, उत्पन्नासाठी कायमच्या स्थलांतराची मानसिकता.सिलिंडर घेतल्याशिवाय जाणार नाहीरुक्मिणीनगर, उचगाव परिसरातील गॅस वितरण केंद्रांवर रांगा होत्या. या भागात बहुतांशी मजूर वर्ग राहतो. त्यांनी नोंदणी करूनही गॅस मिळालेला नाही, अशी तक्रार वितरकाकडे दोन दिवसांपूर्वी नोंदवली होती. पुढील दोन दिवसांत तुम्हाला सिलिंडर मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, चार दिवस होऊनही त्यांना सिलिंडर मिळाला नाही. त्यामुळे आज सिलिंडर घेतल्याशिवाय जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. पूर्वनोंदणी केली आहे, अशांनाच उपलब्ध सिलिंडर देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.