Ichalkaraji News : नाही नावासाठी… फक्त गावासाठी! घुणकीत ग्रामस्थांनी दाखवली एकजुटीची ताकद

घुणकी : 'आता नाही नावासाठी, फक्त गावासाठी, माझं गाव... माझा अभिमान' ही स्लोगन घेऊन 'आपली घुणकी... स्वच्छ सुंदर घुणकी' या संकल्पपूर्ती साठी माझा एक तास... माझ्या गावासाठी या भावनेतून सुरू झालेल्या संकल्पनेतून राजकारण विरहीत घुणकी गावात बाहेरून येणाऱ्या मार्गावरील खड्डे बुजवले आता रविवारी (ता. २१) ग्रामस्थ, तरुण मंडळाच्या सहकार्यातून 'गाव स्वच्छ' करण्याचा नारा संयोजकानी दिला आहे..पुणे-बंगळुरु महामार्गावरील घुणकी फाटा ते चावरे दरम्यान रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाली होती. गायरान-भैरवनाथ मंदिर ते गावात येणारा रस्ताही खराब झाला होता. याचा वाहनधारकांसह ग्रामस्थाना त्रास होत होता. .Kolhapur News : लोकवर्गणीतून घुणकी फाटा ते महादेव मंदिरपर्यंत स्वच्छता व खड्डे बुजविण्याची मोहिम; युवक-ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग!.या निषेधार्थ युवकांनी गावात ठिकठिकाणी खासदार, आमदार यांच्यासह लोकप्रतिनिधींच्या निषेधाचे फलक लावले. त्यानंतर राधाकृष्ण मंदिरात झालेल्या बैठकीत घुणकी फाटा ते शिवनेरी चौकद रम्यान डांबरातून खड्डे भरण्याचे व शिवनेरी चौक ते भैरवनाथ मंदिर, शिवनेरी चौक ते ढोणेमळा दरम्यान मुरुमातून खड्डे भरण्याचा निर्णय झाला. .या अनुषंगाने रस्त्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी निधी व स्वत: नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन संयोजकांनी केले. कोणतेही राजकारण न आणता गावातील नागरिक, युवकांसह काही लोकप्रतिनिधीनी उत्स्फूर्तपणे निधी दिला..Ichalkaranji Elections : इचलकरंजीत भाजपचे 'ऑपरेशन लोटस' वेगात; विरोधी आघाडीस आणखी धक्का देण्याची तयारी.या निधीतून घुणकी फाटा ते शिवनेरी चौक दरम्यान डांबराने खड्डे भरले. त्यानंतर शिवनेरी चौक- भैरवनाथ मंदिर- गायरान, शिवनेरी चौक ते ढोणे मळा या रस्त्यावरील खड्डे मुरमाने भरल्याने वाहनचालकांतून समाधान व्यक्त होत आहे..या संकल्पनेसाठी १०० रुपयांपासून २५ हजारांपर्यंत वर्गणीमुळे लाखो रुपये जमा झाले. कोणी जेसीबी दिला, कोणी ट्रॅक्टर, रोडरोलर, चहा, नाष्टा, खडी, मुरुम, झाडू, पाट्या, रंग अशा विविध रुपात देणगी जमा झाली आहे. यामुळे खड्डे भरण्याचे काम सोपे झाले आहे. यापुढेही ही मोहीम पुढे सुरू राहणार असल्याचे संयोजकांनी सांगितले..आता प्रत्येक गल्लीची स्वच्छताज्या रस्त्यावर खड्डे होते ते भरून झाल्यानंतर गावातील रस्ते स्वच्छ करण्याचा निर्णय घेतला असून रविवारी व सोमवारी ग्रामस्थांसह मंडळांना आवाहन करण्यात आले आहे..नावे नकोत...हा गावचा राजकारण विरहीत उपक्रम आहे. या उपक्रमात गावातील सर्व गट-तट विसरुन देणगीदार मदत करीत आहेत. त्यामुळे प्रसिद्धीसाठी कोणीही सोशल मीडियासह माध्यमांकडे नावे देऊ नयेत, असेही आवाहन केल्याचे संयोजकांनी सांगितले.