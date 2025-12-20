कोल्हापूर

Ichalkaraji News : नाही नावासाठी… फक्त गावासाठी! घुणकीत ग्रामस्थांनी दाखवली एकजुटीची ताकद

Ghunkhi Village Cleanliness : घुणकीत कोणतेही राजकारण न आणता नागरिक, युवक आणि मंडळांनी एकत्र येत गावासाठी काम करण्याचा आदर्श घालून दिला आहे. निधी, श्रमदान आणि साधनसामग्री देणगीतून खड्डे बुजवून ग्रामस्थांनी प्रशासनालाही विचार करायला भाग पाडले.
Ghunkhi Village Cleanliness

Ghunkhi Village Cleanliness

sakal

संजय पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घुणकी : ‘आता नाही नावासाठी, फक्त गावासाठी, माझं गाव... माझा अभिमान’ ही स्लोगन घेऊन ‘आपली घुणकी... स्वच्छ सुंदर घुणकी’ या संकल्पपूर्ती साठी माझा एक तास... माझ्या गावासाठी या भावनेतून सुरू झालेल्या  संकल्पनेतून राजकारण विरहीत  घुणकी गावात बाहेरून येणाऱ्या मार्गावरील खड्डे बुजवले आता  रविवारी (ता. २१) ग्रामस्थ, तरुण मंडळाच्या सहकार्यातून ‘गाव स्वच्छ’ करण्याचा नारा संयोजकानी दिला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
village
political
Villages
Ichalkaranji
Development
Village Scheme
Non Cleaning

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com