कोल्हापूर

महायुतीचे संचालक फेटे बांधून, शासन नियुक्त पोलीस बंदोबस्तात; समविचारीची काय रणनिती? सतेज पाटलांनी दिली प्रतिक्रिया

Gokul Chairman Election गोकुळ अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. या निवड प्रक्रियेसाठी निवडून आलेले २५ संचालक आणि शासन नियुक्त ४ संचालक गोकुळ दूधसंघात दाखल झाले आहेत.
Gokul Chairman Election

Gokul Chairman Election

Esakal

सूरज यादव
Updated on

कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. या निवड प्रक्रियेसाठी समविचारी आघाडीचे १३ संचालक, महायुतीचे १२ आणि शासन नियुक्त ४ संचालक दाखल झाले आहेत. महायुतीचे संचालक फेटे बांधून गोकुळ दूध संघाच्या परिसरात दाखल झाले. तर शासन नियुक्त संचालक पोलिसांच्या बंदोबस्तात आले होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
Congress
Gokul Election
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics

Related Stories

Gokul Milk Union Politics
Four government-nominated directors appointed to the Gokul Milk Union ahead of the chairman election.
Satej Patil statement on Gokul chairman election
Will 12 Mahayuti directors attend Gokul election?