महायुतीचे संचालक फेटे बांधून, शासन नियुक्त पोलीस बंदोबस्तात; समविचारीची काय रणनिती? सतेज पाटलांनी दिली प्रतिक्रिया

कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. या निवड प्रक्रियेसाठी समविचारी आघाडीचे १३ संचालक, महायुतीचे १२ आणि शासन नियुक्त ४ संचालक दाखल झाले आहेत. महायुतीचे संचालक फेटे बांधून गोकुळ दूध संघाच्या परिसरात दाखल झाले. तर शासन नियुक्त संचालक पोलिसांच्या बंदोबस्तात आले होते..समविचारी आघाडीकडून शशिकांत पाटील-चुयेकर यांचा अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला जाणार आहे. अध्यक्ष निवड प्रक्रियेआधी सतेज पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शासनाच्या निर्णयाविरोधात किती लोक आहेत हे काल जनतेने दाखवून दिलं आहे. मात्र न्यायालयाने निर्णय दिल्याने त्याचा सन्मान राखून निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं..Gokulमधील ४ शासन नियुक्त संचालकांचे राजकीय लागेबांधे, कोण कुठल्या नेत्याच्या जवळचा? कोणत्या पक्षाच्या कोट्यातून वर्णी?.'निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेतल्यानंतर नेमकं काय घडतं हे कळेल. आज शशिकांत पाटील-चुयेकर यांचा अर्ज दाखल होईल. मतदान होईल आणि प्रक्रिया पूर्ण होईल. सध्या रणनीतीचा विषय नाही. न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. २५ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार असून त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवू,' असं सतेज पाटील म्हणाले..महायुतीकडून अध्यक्षपदासाठी माजी आमदार राजेश पाटील यांच्या नावाची चर्चा आहे. चंदगडचे माजी आमदार असलेले राजेश पाटील आज पांढरी टोपी घालून गोकुळ परिसरात आले. याशिवाय रणजितसिंह पाटील आणि चेतन नरके यांच्या नावांचीही चर्चा सुरू आहे. महायुतीमध्ये अध्यक्षपदासाठी कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार याची उत्सुकता आहे..रणजितसिंह पाटील यांच्यासह इतर संचालकांनी आनंदराव चुयेकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केलं. त्यानंतर ते अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेसाठी रवाना झाले. या निवडीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, शासन नियुक्त चार संचालकही गोकुळ दूध संघात दाखल झाले आहेत. यामध्ये डॉ. प्रवीण हेंद्रे, शिवाजी आडनाईक, चार्टर्ड अकाउंटंट के. डी. पाटील आणि सांगलीचे ॲड. प्रशांत पाटोळे यांचा समावेश आहे. या चौघांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने अध्यक्ष निवडीचं गणित बदललं आहे..अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर गोकुळ परिसरात ६०० हून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार शासन नियुक्त संचालकांची मते स्वतंत्र मतपेटीत ठेवली जाणार आहेत. त्यामुळे आजच्या निवडीचा निकाल जाहीर झाला तरी या निवडणुकीवर न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीचं सावट कायम राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.