Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदी चुयेकर, समांतर सभेत मोठी घोषणा; सतेज पाटलांचा मास्टरस्ट्रोक, आता महायुतीच्या भूमिकेकडे लक्ष

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गुरुवारी (ता. २९) मोठा राजकीय ट्विस्ट पाहायला मिळाला. महायुतीचे संचालक अनुपस्थित असताना समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांनी समांतर सभा घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याचा दावा केला (Gokul Chairman Election 2026) आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी गणपूर्तीअभावी निवड प्रक्रिया पुढे नेण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी स्वतंत्रपणे ही प्रक्रिया पार पाडली. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे..आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीकडे १३ संचालकांचे संख्याबळ असल्याचा दावा करत ही निवड करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला विरोध करून बहुमताच्या जोरावर समांतर सभा घेण्यात आली. या सभेत आपली अध्यक्षपदी निवड झाल्याचे जाहीर करत, आजपासून गोकुळचा अध्यक्ष म्हणून आपणच कामकाज पाहणार असल्याची घोषणा शशिकांत पाटील-चुयेकर यांनी केली. मात्र, या निवडीबाबत महायुतीचे संचालक काय भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..‘बहुमताच्या जोरावर माझी निवड’अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर शशिकांत पाटील-चुयेकर म्हणाले, “गोकुळ दूध संघाची निवडणूक झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार २९ ऑक्टोबरला निवड होणार होती. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर आम्ही त्यांना आमच्याकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचे सांगितले आणि आमच्या उमेदवाराची निवड करण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांनी ती मान्य केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाला विरोध करत आम्ही स्वतंत्र सभा घेतली. या सभेत १३ संचालकांच्या उपस्थितीत माझी अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.”.Gokul Chairman Election : माझ्याकडूनच मोठी चूक झाली, मुलाला...; शशिकांत पाटील-चुयेकरांना अध्यक्ष करण्याचीही जबाबदारी आमचीच, हसन मुश्रीफ यांचं मोठं विधान.ते पुढे म्हणाले, “समांतर सभा घेऊन अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे मी कायदेशीररीत्या अध्यक्ष झालो असून गोकुळचे कामकाज सुरू करणार आहे. संघाकडे सध्या दूध कमी येत आहे. दूध संकलन वाढविण्यासाठी सर्वप्रथम प्रयत्न करणार आहे.”.‘आनंदराव चुयेकर यांना श्रद्धांजली म्हणून निर्णय’समविचारी आघाडीचे संचालक अभिजीत तायशेटे यांनीही या निवडीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया आज होणार होती. आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीचे आम्ही १३ निवडून आलेले संचालक उपस्थित होतो. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर आम्ही बहुमतात असल्याचे सांगत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड करण्याची विनंती केली. मात्र, गणपूर्तीचे कारण देत त्यांनी निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर आम्ही त्याच ठिकाणी सभा घेऊन बहुमताच्या आधारावर शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली.”.Gokul Chairman Election Postponed in Kolhapur : गोकुळ अध्यक्ष निवड लांबणीवर, महायुतीचे संचालक गैरहजर; कोरमअभावी सभा तहकूब, सतेज पाटील काय करणार?.ते पुढे म्हणाले, “गोकुळ दूध संघ उभारण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी स्वर्गीय आनंदराव पाटील-चुयेकर यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांच्या कार्याला श्रद्धांजली म्हणून त्यांच्या मुलाला अध्यक्षपदाची संधी मिळावी, अशी जिल्ह्यासह राज्यातील अनेकांची इच्छा होती. ही इच्छा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीच्या सर्व १३ संचालकांनी हा निर्णय घेतला आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत बहुमताच्या आधारे शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची निवड करण्यात आली आहे.”.महायुतीच्या भूमिकेकडे लक्षगोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी झालेल्या या घडामोडींमुळे संघातील राजकीय समीकरणे पुन्हा चर्चेत आली आहेत. समविचारी आघाडीने १३ संचालकांच्या पाठिंब्यावर अध्यक्ष निवडल्याचा दावा केला असला, तरी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी गणपूर्तीअभावी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या समांतर निवडीची वैधता आणि त्यानंतरची अधिकृत प्रक्रिया याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता महायुतीचे संचालक या निवडीला कसा प्रतिसाद देतात आणि पुढील कायदेशीर किंवा प्रशासकीय पावले कोणती उचलली जातात, यावर गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा पुढील पेच अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.