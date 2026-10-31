Gokul Chairman Election Dispute : 'गोकुळ' अध्यक्षपदाचा वाद पोहोचला कोर्टात; शशिकांत चुयेकरांच्या निवडीबाबत सोमवारी निर्णय, महायुतीच्या 12 संचालकांनाही धाडली नोटीस

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ अध्यक्षपदाचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये पोहोचला आहे. बहुमताच्या जोरावर शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्ष म्हणून केलेली निवड वैध (Shashikant Patil Chuyekar chairman election) ठरवावी, अशी मागणी करणारी याचिका समविचारी आघाडीतर्फे दाखल करण्यात आली. याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती धीरज धोटे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये, महायुतीच्या बारा संचालकांना पुढील सुनावणीत म्हणणे मांडण्याचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान महायुतीचे १२ संचालक आणि राज्य शासनानेही म्हणणे मांडण्यासाठी अर्ज सादर केला. न्यायालयाने सुनावणी सोमवारी (ता. २) ठेवली आहे..गोकुळ दूध संघाची अध्यक्ष निवड सभा गुरुवारी गणपूर्तीअभावी अधिकाऱ्यांनी तहकूब केली. यानंतर समविचारी आघाडीने बहुमताच्या जोरावर शशिकांत पाटील - चुयेकर यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली. ही निवड ग्राह्य धरावी म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्यात आली. मात्र, ती मागणी अमान्य केली. याला आव्हान देणारी याचिका सर्किट बेंचमध्ये दाखल करण्यात आली. ‘गोकुळ’वर सध्या प्रशासक आहे..Gokul Chairman Election Controversy : नविद 'गोकुळ'चे अध्यक्ष व्हावेत हे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठरलं, नाव सुचविण्याबाबत सतेज पाटलांचा काही संबंध नाही; हसन मुश्रीफांनी स्पष्टच सांगितलं.निवडणुकीनंतर १५ दिवसांत अध्यक्ष निवड होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी तातडीने घेण्यात आली. महायुतीचे १२ संचालक का उपस्थित राहिले नाहीत, उद्याच अध्यक्ष निवड का घेऊ नये, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. यावर महायुतीचे गोकुळ संचालक डॉ. चेतन नरके यांच्या वकिलांनी म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. ‘समविचारी’च्या १३ संचालकांच्या बाजूने ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. यावेळी ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.