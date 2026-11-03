कोल्हापूर

Gokul Kolhapur Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! 4 शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार? 'ही' 3 नावे निश्चित? चौथं नाव ठरवण्यासाठी फडणवीसांशी चर्चा

Gokul Kolhapur chairman election 2026 : कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघात चार शासकीय सदस्य नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळू शकतो. अध्यक्ष निवडणूक १० नोव्हेंबरला होणार असून राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
Kolhapur Gokul election latest update

Kolhapur Gokul election latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघात (गोकुळ) चार शासकीय सदस्य नियुक्तीचा निर्णय आज (ता. ३) होण्याची शक्यता आहे. या चारही शासकीय सदस्यांना अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत मतदानाच्या अधिकारासह वटहुकूम काढला जाण्याची शक्यता (Gokul four government nominated members) आहे.

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