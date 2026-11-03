Gokul Kolhapur Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! 4 शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार? 'ही' 3 नावे निश्चित? चौथं नाव ठरवण्यासाठी फडणवीसांशी चर्चा

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघात (गोकुळ) चार शासकीय सदस्य नियुक्तीचा निर्णय आज (ता. ३) होण्याची शक्यता आहे. या चारही शासकीय सदस्यांना अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत मतदानाच्या अधिकारासह वटहुकूम काढला जाण्याची शक्यता (Gokul four government nominated members) आहे. .दरम्यान, या चार शासकीय सदस्यांमध्ये शौमिका महाडिक, मावळते अध्यक्ष नविद मुश्रीफ व अशोक फराकटे यांची नावे निश्चित आहेत. अन्य एका जागेवर कोणाला घ्यायचे याचा निर्णय आज (ता. ३) ऐनवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून ठरणार आहे..‘गोकुळ’मध्ये २५ पैकी १३ जागा जिंकून राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने बहुमत मिळवले; पण संघाच्या पोटनियमानुसार आवश्यक तो कोरम पूर्ण करण्यासाठी १४ संचालक ‘समविचारी’कडे नाहीत. विरोधी आघाडीकडे १२ संचालक आहेत, त्यामुळे त्यांचाही अध्यक्ष होऊ शकत नाही. याबाबत सर्किट बेंचमध्ये दाखल याचिकेवरील आज लागलेल्या निकालात १० नोव्हेंबरला अध्यक्ष निवडणूक घेण्याचे आदेश झाले. त्यासाठी निवडून आलेल्या २५ संचालकांना आजच नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार नोटिसाही पोहोचल्या आहेत..Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा.दुसरीकडे महायुतीच्या पातळीवर मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ‘समविचारी’ आणि पर्यायाने काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांची ‘गोकुळ’वर सत्ता येणार नाही, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आज (ता. ३) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच ‘गोकुळ’मध्ये चार शासकीय सदस्य नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा ठराव करण्यात येईल..त्यानंतर राज्यपालांच्या आदेशाने त्याचे रूपांतर वटहुकुमातही करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. या चार सदस्यांत कोणाला स्थान द्यायचे याचाही निर्णय झाला आहे. भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष व शिवसेना शिंदे पक्षाला प्रत्येकी एक, तर चौथे नाव मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून ठरवण्याचे ठरले..Gokul Chairman Election : 13-12 चं गणित अन् 14 चा नियम! 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीतील कायदेशीर पेचावर प्रकाश आबिटकरांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'केवळ मनाच्या समाधानासाठी...'.Gokul Chairman Election : गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा पेच मिटला! हायकोर्टाच्या सर्किट बेंचचा महायुतीला दणका, 'या' तारखेला होणार निवडणूक, सतेज पाटलांच्या 'समविचारी'ला दिलासा!.१० नोव्हेंबरची सभाही तहकूबची शक्यताउच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १० नोव्हेंबरला अध्यक्ष निवडीची सभा घेण्याचे आदेश दिले; पण या सभेला सहकार कायदा व ‘गोकुळ’च्या पोटनियमानुसार प्रक्रिया राबवण्याचे आदेशात म्हटले आहे. या सभेला सर्व संचालकांनी उपस्थित राहिले पाहिजे, अशी सक्ती या आदेशात नाही. त्यामुळे १० नोव्हेंबरच्या सभेलाही विरोधी संचालक अनुपस्थित राहून ही सभा तहकूब केली जाण्याची शक्यता आहे. चार शासन नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती आणि ११ नोव्हेंबरला होणारी फेरसुनावणी यानंतरच अध्यक्ष निवडीची पुढच्या सभेची तारीख निश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.