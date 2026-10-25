कोल्हापूर

Gokul Milk Union Election : गोकुळमध्ये निवडूण आलेले महायुतीचे संचालक गावातच राहणार; अध्यक्ष निवडीत दगाफटका होणार का?, संचालकांकडून स्पष्टीकरण

Gokul Chairman Election Update : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीपूर्वी महायुतीचे नवनिर्वाचित संचालक गावातच राहणार आहेत. अध्यक्ष निवडीत दगाफटका होणार का, याबाबत संचालकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
Gokul Milk Union Election Chairman Update

Gokul Milk Union Election Chairman Update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Chairman Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीनंतर महायुतीचे संचालक विजयी मतदान दिल्याबद्दल मतदारांचे आभार मानत आहेत, अभिनंदन स्वीकारत गावातच थांबले आहेत.

Loading content, please wait...
satej patil
Gokul Election
Hasan Mushrif
Prakashrao Abitkar
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics
Gokul Cooperative Meeting

Related Stories

Kolhapur Gokul chairman election latest news
Gokul Chairman Election Satej Patil
Gokul election result 2026 in Kolhapur
Satej Patil's Promise May Decide Gokul's First Chairmanship
Marathi News Esakal
www.esakal.com