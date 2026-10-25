Gokul Milk Union Election : गोकुळमध्ये निवडूण आलेले महायुतीचे संचालक गावातच राहणार; अध्यक्ष निवडीत दगाफटका होणार का?, संचालकांकडून स्पष्टीकरण

Gokul Chairman Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीनंतर महायुतीचे संचालक विजयी मतदान दिल्याबद्दल मतदारांचे आभार मानत आहेत, अभिनंदन स्वीकारत गावातच थांबले आहेत..निवडणुकीत समविचारी आघाडीला १३, तर महायुतीच्या आघाडीला १२ जागा मिळाल्यामुळे अध्यक्ष निवडीत संचालकांना आमिष दाखवून आपल्या पॅनेलमध्ये घेण्याचे प्रयत्न होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यासाठी समविचारी आघाडीचे संचालक कर्नाटकातून पुढे केरळकडे सहलीवर गेले आहेत. मात्र, महायुतीच्या संचालकांनी आम्ही कोठेही सहलीवर जाणार नाही. अभिनंदन करण्यासाठी दूध उत्पादक येत आहेत. मतदारांच्या भेटीसाठी आम्ही जात आहोत. आम्हाला सहलीवर जाण्याची गरज नसल्याचे सांगितले..Gokul Chairman Election Satej Patil : गोकुळमध्ये कोरमचा पेच सुटणार? गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी २५ संचालक एकत्र येतील; सतेज पाटलांना विश्वास.दरम्यान, महायुतीच्या संचालकांकडून अध्यक्ष निवडीत दगाफटका करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे सांगितले. २९ ऑक्टोबरला अध्यक्ष निवड होणार आहे. तत्पूर्वी २८ ऑक्टोबरला महायुतीची ‘पार्टी मीटिंग’ आहे. यामध्ये सर्व नेते आणि सर्व संचालक एकत्रित असणार आहेत. त्या ठिकाणी महायुतीची पुढील भूमिका स्पष्ट होणार आहे. निवडणूक झाली, आता संघाच्या दृष्टीने सर्वांनी एकत्रित काम करावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.