Satej Patil Strategy Gokul Chairman : गोकुळ अध्यक्षपदासाठी शशिकांत पाटील चुयेकरांसाठी पुन्हा संघर्ष?, कोरमअभावी सभा तहकूब होण्याची शक्यता; सतेज पाटील फोडाफोडीची चाल खेळणार का?

Gokul Chairman Selection Latest News : ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा जिंकून काँग्रेस समविचारी आघाडीने बाजी मारली असली, तरी अध्यक्ष निवडीपूर्वीच नवा पेच निर्माण झाला आहे. अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याने १३ संचालकांच्या बळावर आघाडीला सभा घेण्यासाठी आणखी एका संचालकाची गरज आहे. त्यामुळे महायुतीतील एखाद्या संचालकाला सोबत घेण्यासह दोन्ही आघाड्यांमध्ये रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. येत्या २९ ऑक्टोबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..कोरमअभावी सभा तहकूब झाल्यास काय?‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळात एकूण २५ सदस्य आहेत. सहकारी संस्थांच्या संबंधित तरतुदीनुसार निवड सभेसाठी निम्यापेक्षा एक अधिक, म्हणजेच १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. काँग्रेस समविचारी आघाडीकडे १३, तर महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. त्यामुळे आवश्यक कोरम पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंना दुसऱ्या गटातील संचालकांच्या उपस्थितीची किंवा पाठिंब्याची आवश्यकता भासू शकते..दरम्यान, पहिली सभा कोरमअभावी तहकूब झाल्यास तत्काळ प्रशासक नियुक्त होत नाही. मात्र, सलग तीन सभा तहकूब कराव्या लागल्यास प्रशासकीय कारवाईचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो..Satej Patil Strategy In Gokul Election : महायुतीचे तीन मंत्री, मुख्यमंत्री एका बाजूला अन् सतेज पाटील एकटे; 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत कसा पेटवला 'वादळात दिवा'?.फोडाफोडी की तडजोड?अध्यक्ष निवडीसाठी दोन्ही आघाड्यांचे संख्याबळ जवळपास समान असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. काँग्रेस समविचारी आघाडीला एका संचालकाची, तर महायुतीला दोन संचालकांची गरज आहे. त्यामुळे संचालकांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही महिन्यांपासून पडद्यामागे सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींना वेग येऊन ऐनवेळी अनपेक्षित तडजोड होण्याचीही चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.