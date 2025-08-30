Gokul Dudh Sangh : गोकुळ संघाकडून सभासदांसाठी डबल धमाका, दूध खरेदी दर वाढीबरोबर 'या' योजनांच्याही घोषणा

अन्य घोषणाआता चार जनावरांसाठीही मुक्त गोठा योजनेचे अनुदानसंस्था इमारत अनुदान आणि दूध संस्था कर्मचारी प्रोत्साहनातही वाढ.Kolhapur Politics : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) आज म्हैस व गाय दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर एक रुपयाने वाढ करून सभासदांना गणेशोत्सवाची भेट दिली. ही एक सप्टेंबरपासून वाढ लागू होणार असून विक्री दरात वाढ नाही. याशिवाय संस्था इमारत अनुदानात आणि दूध संस्था कर्मचारी प्रोत्साहनात वाढ केली आहे. विशेष म्हणजे मुक्त गोठा अनुदान योजनेसाठी पाच ऐवजी चार जनावरांनाही लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी दिली..म्हैस दूध खरेदी दर ६.० फॅट व ९.० एस.एन.एफ. साठी प्रतिलिटर रुपये ५०.५० वरून ५१.५० रुपये करण्यात आला आहे. तसेच ६.५ फॅट व ९.० एस.एन.एफ. साठी प्रतिलिटर रूपये ५४.८० वरून रुपये ५५.८० करण्यात आला आहे. गाय दुधामध्ये ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ.साठी प्रतिलिटर ३२ वरून ३३ रुपये केला आहे. या दर वाढीमुळे गोकुळच्या म्हैस व गाय दूध उत्पादकांना महिन्याकाठी जवळ-जवळ साडेचार ते पाच कोटींचा जादा परतावा मिळणार आहे..Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर महापालिकेचे "येरे माझ्या मागल्या ताक कण्या चांगल्या", पंप दुरुस्ती करणाराच आला नाही मग पाणी कसं मिळणार; सणात लोकांचा संताप.सध्या इमारत बांधकामासाठी लागणारे साहित्य दर आणि मजुरांचे पगार वाढलेले आहेत. त्यामुळे दूध संस्थेच्या संकलनानुसार अनुदान रकमेत ८ ते १० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. याचसोबत संस्था कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी प्रोत्साहनपर जादा दर प्रतिलिटर पाच पैशांची वाढ केली आहे. ती प्रतिलिटर ०.६५ पैसे ऐवजी ०.७० पैसे अशी असेल. याचा सुमारे तीन कोटी रुपये वार्षिक आर्थिक भार संघावर पडणार आहे. मुक्त गोठा अनुदान योजनेत यापूर्वी किमान पाच जनावरांपर्यंत असणाऱ्या गोठ्यांनाच अनुदान दिले जात होते. आता चार जनावरे असलेल्या मुक्त गोठ्यालही अनुदान दिले जाणार आहे..Kolhapur Digital Scam : कोल्हापुरातील नामांकित डॉक्टर पिता-पुत्राला ‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे ४२ लाखांचा गंडा.गोकुळ दूध संघाला जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील साडेसात हजार प्राथमिक दूध संस्थांच्या माध्यमातून जवळजवळ १६ लाख लिटर प्रतिदिन संकलन केले जाते. ‘गोकुळ’चे दूध उत्पादक हेच केंद्रबिंदू असून त्यांच्या श्रमाला न्याय मिळावा, यासाठी गोकुळ नेहमीच कार्यरत राहिला आहे. दूध उत्पादक, संस्था, सचिव, कर्मचारी प्रत्येक घटक हा गोकुळ परिवाराचा अविभाज्य भाग आहे. दूध उत्पादकांच्या प्रगतीसाठी आणि दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी आम्ही सदैव तत्पर आहोत, असे नविद मुश्रीफ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.