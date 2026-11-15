Gokul Dairy : गोकुळचा २४ कोटींहून अधिक रुपयांचा तोटा भरून काढण्याचे आव्हान; चारा-पाण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार राजेश पाटील

कोल्हापूर : सध्या कमी असलेला पाऊस आणि हवामान बदलामुळे दूध संकलन वाढविण्यापेक्षा आहे ते टिकवण्याचे आव्हान आम्हाला पेलायचे आहे, असे मत गोकुळचे नूतन अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केले. ‘सकाळ’ला त्यांनी दिलेल्या सदिच्छा भेटीवेळी ते बोलत होते. संपादक निखिल पंडितराव यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी संचालकही उपस्थित होते. .अध्यक्ष पाटील म्हणाले, ‘‘सध्या जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात, देशात दुष्काळाची स्थिती आहे. त्यामुळे चारापाण्यासह अनेक आव्हाने आमच्यासमोर आहेत. २४ कोटींहून अधिक झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्याची कारणे शोधली पाहिजेत. पशुधन महत्त्वाचे आहे, त्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. त्यांना सध्या असलेली परिस्थिती सांगणार आहे. जानेवारीपर्यंतच पुरेल इतका चारा आहे..आता राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवायचे आहेत आत्तापर्यंत जे झाले ते राजकारण बस्स झाले. आता दूध उत्पादकांसाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करायचे आहे. राजकारणाचे जोडे आता गोकुळच्या बाहेर ठेवायचे आहेत. दूध संकलनासह विक्रीचे मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे. सर्व संचालकांना सोबत घेऊन आम्ही त्याला सामोरे जाणार आहोत, असेही अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले..अजूनही शेतकरी ऊस लागवडीकडेच वळत आहेत. जानेवारीनंतर पुढे ओला, सुका चारा कसा उपलब्ध करायचा, पाण्याची स्थिती काय राहील, असे अनेक गंभीर प्रश्न आमच्यासमोर आहेत. पशुखाद्य निर्मिती, दुग्ध प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरातील वाढ आणि इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे दरवाढीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाढीव दरालाही ग्राहकांकडून प्रतिसाद मिळाला पाहिजे यासाठी सर्व निर्णय सारासार विचार करून घ्यावे लागणार आहेत.’’.भविष्यात विरोध निवळेल समविचारी आघाडीचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनीही आज सर्व संचालकांना बैठकीसाठी पाठविले. येथून पुढे समविचारी आघाडीच्या सर्व संचालकांचे सहकार्य लाभणार आहे. त्यांनाही विश्वासात घेऊन काम करणार आहे. त्यामुळे भविष्यात विरोध निवळल्याचे दिसेल, असाही विश्वास अध्यक्ष पाटील यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.