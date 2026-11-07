Kolhapur Gokul : महायुतीविरोधात लाखोंच्या सहभागाचा निर्धार; ‘संघर्ष मोर्चा’ सोमवारी;‘गोकुळ’च्या सत्ता संघर्षावरून फुंकले रणशिंग

कोल्हापूर : महायुतीच्या विरोधातील मोर्चात लाखोंचा सहभाग करण्याचा निर्धार आजच्या समविचारी आघाडीच्या बैठकीत करण्यात आला. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आमदार सतेज पाटील यांनी नऊ नोव्हेंबरला ‘संघर्ष मोर्चा’ची हाक दिली आहे. सकाळी दहा वाजता दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघणार आहे.मोर्चात जिल्ह्यातील विविध पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सहभागी होणार आहेत. मोर्चाच्या नियोजनासाठी आज काँग्रेस कमिटी कार्यालयात समविचारी पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. यामुळे आता गोकुळच्या सत्ता संघर्षाची धग आता थेट रस्त्यावर पोहोचणार आहे..बैठकीत महायुतीवर गोकुळची सत्ता बळकावण्यासाठी कुटिल राजकारण केल्याचा आरोप करण्यात आला. मोर्चात कुटुंबीयांसह मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन कोल्हापुरचा स्वाभिमान आणि ताकद दाखवून देण्याचा निर्धार करण्यात आला. हुकूमशाही मोडून काढून लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारला धडकी भरवणारा मोर्चा काढू, असा आक्रमक इशारा महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांनी दिला. ही लढाई केवळ कोल्हापूर किंवा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून, देशाची लोकशाही टिकवण्याची लढाई आहे..त्यामुळे सर्वपक्षीयांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन नगरसेवक सुनील मोदी यांनी केले. गोकुळ जिल्ह्याच्या स्वाभिमानाचा विषय आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हा मोर्चा महत्त्वाचा असून, कोल्हापुरातील कामगार, झेन-जी तरुण आणि विविध संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन कोल्हापूरचा स्वाभिमान उंचवावा, असे आवाहन आनंद माने यांनी केले. गोकुळचा ब्रँड वाचवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असून, या संघर्ष मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाला काळा कायदा रद्द करण्यास भाग पाडू, असा इशारा सरला पाटील यांनी दिला..जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते एकनाथ पाटील, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रवीण केसरकर, बाजार समितीचे संचालक सुयोग वाडकर, जिल्हा परिषद सदस्य सुदर्शन खोत, संग्राम पाटील, गोकुळचे माजी संचालक प्रकाश पाटील, नगरसेवक सुनील मोदी, दुर्वास कदम, अमर पाटील, माजी नगरसेवक धनंजय सावंत आदींनी आपली भूमिका मांडली. महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजित बोंद्रे, नगरसेवक मधुकर रामाने, नगरसेविका ऋग्वेदा माने, दीपाली घाटगे, उदयानी साळुंखे, जिल्हा बँकेच्या संचालिका स्मिता गवळी, युवराज गवळी, एम. आर. पाटील, बाळासाहेब सरनाईक, रणवीर मोरे, भरत रसाळे आदी उपस्थित होते..दरम्यान, शासनाच्या लोकशाहीविरोधी निर्णयाच्या निषेधार्थ आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघणाऱ्या मोर्चात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पक्षाचे जिल्हा सचिव शिवाजी मगदूम यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.