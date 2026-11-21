कोल्हापूर,: दुष्काळ परिस्थितीत ‘गोकुळ’चे कामकाज हाताळण्यासाठी रिक्त दोन तज्ज्ञ संचालकांची तातडीने निवड करण्याची गरज आहे. या नियुक्तीचे अधिकार विद्यमान संचालकांना आहेत. याचसोबत साहाय्यक निबंधकांचीही नियुक्तीही रखडली आहे. तीही शासनाकडून होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये पराभूतांना संधी मिळणार की खरोखरच अभ्यासू तज्ज्ञांना संधी मिळणार हे पुढे दिसून येईल. .‘गोकुळ’च्या निवडणुकीपूर्वी काही इच्छुकांना उमेदवारी न मिळाल्यामुळे त्यांना स्वीकृत संचालक करण्याचे आश्वासन नेत्यांनी दिले होते. यामध्ये नूतन संचालक मंडळाची बैठक झाल्यानंतर संचालकांच्या दुसऱ्याच बैठकीत ही निवड केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र, सत्ता स्थापन झाल्यानंतर या स्वीकृत दोन तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीबाबत कोणीही चर्चा करायला तयार नाही..सध्या झालेला तोटा, ग्राहकांना अपेक्षित नसलेली दूध दरवाढ, प्रशासकीय कालावधीनंतरचा कारभार हे शिवधनुष्य पेलणे सोपे नाही. यासाठी दूध संघाला वेळ देणाऱ्या आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाची संचालक म्हणून गरज आहे. शासननियुक्त चार संचालकांची नियुक्ती केली असली तरीही ती मतदानापुरतीच राहिल्याचे कालच्या बैठकीतून दिसले. दूध दरवाढीच्या बैठकीला चारही संचालकांना निमंत्रित केले नव्हते..निवडून आलेल्या संचालकांनीच कारभार करायचा असतो. मात्र, यासाठी तज्ज्ञ संचालकांची मदत घ्यावी लागते. अशी मदत न घेताच संचालकांकडून कारभार सुरू झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच अन्य दोन तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. निवडणुकीपूर्वी संचालक मंडळाच्या दुसऱ्याच बैठकीत निवड करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या नेत्यांकडून आता त्यांच्या नावाचीही चर्चा होताना दिसत नाही..‘गोकुळ’च्या उपविधीत दोन स्वीकृत तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहे. या दोन्ही संचालकांची नियुक्ती संचालक मंडळाने करावी लागणार आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. तसेच शासननियुक्त साहाय्यक उपनिबंधकांचीही नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. - योगेश गोडबोले, कार्यकारी संचालक, गोकुळ दूध संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.