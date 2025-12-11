कोल्हापूर

Kolhapur Gokul : गोकुळमधील घड्याळ-जाजम खरेदीतील संशयास्पद गैरव्यवहारावर चौकशीचा वेग वाढला; महिनाभरात सविस्तर अहवाल वरिष्ठांकडे

Inquiry on Gokul Dairy : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय पवार यांनी केलेल्या गैरव्यवहार आरोपांनंतर गोकुळ संघातील घड्याळ-जाजम खरेदी व पशुखाद्य पुरवठ्याच्या तपासाला प्रशासनाने दिली गती.
कोल्हापूर :   जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील (गोकुळ) घड्याळ, जाजम आणि पशुखाद्याच्या चौकशीला आता गती आली आहे. साधारण महिन्याभरात याचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठांकडे सादर होणार आहे.

