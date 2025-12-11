Kolhapur Gokul : गोकुळमधील घड्याळ-जाजम खरेदीतील संशयास्पद गैरव्यवहारावर चौकशीचा वेग वाढला; महिनाभरात सविस्तर अहवाल वरिष्ठांकडे

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील (गोकुळ) घड्याळ, जाजम आणि पशुखाद्याच्या चौकशीला आता गती आली आहे. साधारण महिन्याभरात याचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठांकडे सादर होणार आहे..गोकुळ कडून दूध उत्पादक सभासदांना भेट दिलेल्या जाजम, घड्याळ खरेदीत गैरकारभार झाल्याची टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते संजय पवार यांनी केली आहे. तसेच महालक्ष्मी पशुखाद्यामध्येही काही कारभार संशयास्पद असल्यामुळे त्यांनी चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. .Kolhapur News: गोकुळचा मोठा निर्णय! डिबेंचर व्यवहारांची पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष समिती; नविद मुश्रीफ यांची महत्वाची घोषणा.गेली काही महिने चौकशी अधिकारी केवळ चौकशी करीत आहे एवढेच सांगतात. प्रत्यक्षात काय काम झाले, हे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले नाही..मात्र, त्यांनी घड्याळ, जाजमची चौकशी पूर्ण केली असून, पशुखाद्याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांकडे अपेक्षित अधिकारी-कर्मचारी नसल्यामुळे चौकशीसाठी वेळ लागत असल्याचे सांगतात..Kolhapur Gokul News: आरोप-प्रत्यारोप, विविध चर्चा, गोकूळने घेतला मोठा निर्णय | Navid Mushrif | Sakal News.सध्या सुरू असलेली चौकशी साधारण महिन्यात संपणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.