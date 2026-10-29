Gokul Chairman Election : 11 वाजेपर्यंत वाट पाहू, चुयेकरांना रोखणं जनता खपवून घेणार नाही; 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीदरम्यान महायुतीच्या 12 संचालकांना सतेज पाटलांचं थेट आवाहन

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्ष निवडीसाठी आज (ता. २९) सकाळी ११ वाजता गोकुळ शिरगाव येथील प्रकल्प कार्यालयात सभा होत आहे. मात्र, या सभेला महायुतीचे १२ संचालक गैरहजर राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हे संचालक अनुपस्थित राहिल्यास अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ‘गोकुळ’ची सत्ता आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडे जाऊ नये, यासाठी महायुतीच्या नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत..या पार्श्वभूमीवर आमदार सतेज पाटील यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना संचालकांना सभेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन (Satej Patil appeal to Mahayuti directors) केले. ते म्हणाले, “संचालकांशी माझे बोलणे झाले आहे. त्यांचीही सभेला उपस्थित राहण्याची मानसिकता आहे. मात्र, नेते काय सांगतात, यावर ते अवलंबून आहेत. आता काही तास उरला आहे. त्यांनी सभेला यावे.”.तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयावर टीका‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयावरही सतेज पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “शासनाने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. बहुमतासाठी तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास महापालिका आणि नगरपरिषदांमध्येही हाच नियम लागू करावा लागेल. केवळ ‘गोकुळ’साठी कायदा करणे योग्य नाही. हा निर्णय पुढे टिकेल, असे मला वाटत नाही.”.Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! महायुतीचे 12 संचालक गैरहजर राहण्याच्या तयारीत, सतेज पाटलांची सत्ता रोखण्यासाठी नवा डाव?.‘साडेपाच लाख लोकांचा रोष पत्करणार नाहीत, अशी आशा’महायुतीच्या संचालकांशी आपण संवाद साधला असून, आता निर्णय त्यांच्याच हातात असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. “मी सर्वांशी बोललो आहे. आता निर्णय त्यांचा आहे. तिकडचे इकडे येणार नाहीत आणि इकडचे तिकडे जाणार नाहीत. आम्ही सकाळी ११ वाजेपर्यंत १२ संचालक येतील, अशी वाट पाहू. साडेपाच लाख लोकांचा रोष ते पत्करणार नाहीत, अशी आशा आहे,” असे ते म्हणाले..Gokul Chairman Election : 'वडिलांच्या कष्टाची परतफेड म्हणून मुलाला अध्यक्ष करा'; शशिकांत पाटील यांच्यासाठी चुयेकरांच्या स्मारकासमोर ग्रामस्थांचे साकडे.चुयेकरांना पुन्हा अध्यक्षपदाच्या निवडीत रोखण्याच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी भाष्य केले. “चुयेकरांना पुन्हा रोखणे कोल्हापुरातील जनतेला मान्य होणार नाही,” असे सांगत त्यांनी अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत सर्व संचालकांनी सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..आता महायुतीचे १२ संचालक सभेला उपस्थित राहतात की गैरहजर राहण्याच्या निर्णयावर ठाम राहतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या उपस्थितीवरच आजच्या सभेतील पुढील घडामोडी अवलंबून असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.