Gokul Election Result 2026 : तब्बल तीन तासांच्या राजकीय गोंधळानंतर गोकुळचा निकाल जाहीर, सतेज पाटील गोकुळचे किंगमेकर

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवत महायुतीला धक्का दिला. महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार आणि आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी (ता. १९) जाहीर झाला. निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी बर्डे-चौगुले यांनी विजयी उमेदवारांची घोषणा केली..गोकुळ दूध संघाची निवडणूक केवळ सहकारी संस्थेपुरती मर्यादित नव्हती. या निवडणुकीत जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांनी आपली ताकद पणाला लावली होती. महायुतीने विजयासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, मतमोजणीच्या विविध फेऱ्यांमध्ये समविचारी आघाडीच्या उमेदवारांनी मिळविलेली आघाडी अखेर विजयात रूपांतरित झाली..समविचारी आघाडीचे विजयी उमेदवारसमविचारी आघाडीच्या विजयी उमेदवारांमध्ये सर्वसाधारण गटातून अभिजित तायशेटे, शशिकांत पाटील चुयेकर, बाबासाहेब देवकर, राहुल देसाई, विद्याधर गुरबे, किसन चौगले, विश्वजित जाधव आणि बाबासाहेब चौगले यांचा समावेश आहे. ओबीसी गटातून शशिकांत खोत, महिला राखीव गटातून अंजना रेडेकर आणि भाग्यश्री डोंगळे, भटक्या-विमुक्त गटातून बयाजी शेळके, तर अनुसूचित जाती गटातून माजी आमदार राजू आवळे विजयी झाले..Gokul Election Hasan Mushrif Reaction : गोकुळचा अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच हसन मुश्रीफ यांची प्रतिक्रिया; महायुतीतील भांडणांवर भाष्य; ‘आम्ही निकाल स्वीकारला’.महायुतीचे विजयी उमेदवारमहायुतीच्या वतीने चेतन नरके, अजित नरके, राजेश पाटील, वीरेंद्र मंडलिक, रणजितसिंह के. पाटील, रणजितसिंह दिलीप पाटील, अजित पाटील-परितेकर, युवराज पाटील, मदन देसाई, अंबरीश घाटगे, अमरसिंह पाटील आणि करणसिंह गायकवाड यांनी विजय मिळविला.फेरमतमोजणीची मागणी फेटाळलीनिकालादरम्यान सर्वसाधारण गटातील मतमोजणीवरून वाद निर्माण झाला होता. महायुतीचे युवराज पाटील आणि आबाजी विश्वास पाटील यांनी मतमोजणीवर आक्षेप घेत फेरमतमोजणीची मागणी केली. मात्र, त्यासाठी ठोस कारण देण्यात आले नसल्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली..Gokul Election Satej Patil : गोकुळच्या मतमोजणी केंद्रावर गोंधळ; सतेज पाटील यांची तातडीने धाव अभिजित तायशेटे आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी.या निकालामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणातील समीकरणांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्रितपणे ताकद लावलेल्या या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३ जागा मिळविल्याने सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाची राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे..विजयी उमेदवारांची यादीसर्वसाधारण गट१. अभिजित प्रभाकर तायशेटे (सतेज पाटील)२. शशिकांत आनंदराव पाटील चुयेकर (सतेज पाटील)३. राहुल पांडुरंग पाटील (महायुती)४ चेतन अरुण नरके (महायुती)५ अजित शशिकांत नरके (महायुती)६ किसन बापूसो चौगले (सतेज पाटील)७ अंबरीषसिंह संजय घाटगे (महायुती)८ बाबासाहेब श्रीपती चौगले (सतेज पाटील)९ राहुल बजरंग देसाई (सतेज पाटील)१० विद्याधर बाबुराव गुरबे (सतेज पाटील)११ विरेंद्र संजय मंडलिक (महायुती)१२ मदन बाबुराव देसाई (महायुती)१३ बाबासाहेब विष्णू देवकर (सतेज पाटील)१४ राजेश नरसिंगराव पाटील (महायुती)१५ रणजितसिंह दिलीपराव पाटील (महायुती)१६ रणजितसिंह कृष्णराव पाटील (महायुती)१७ अजित पांडुरंग पाटील (महायुती)१८ कर्णसिह गायकवाड (महायुती )१९ विश्वजीत दिनकरराव जाधव (सतेज पाटील)२० अमर पाटील कोडोली (महायुती) महिला राखीव गट१. अंजना केदारी रेडेकर (सतेज पाटील)२. भाग्यश्री धीरज डोंगळे (सतेज पाटील)इतर मागासवर्गीय गट१. शशिकांत शामराव खोत (सतेज पाटील)अनुसूचित जाती गट१. राजू बाबा आवळे (सतेज पाटील)भटक्या-विमुक्त जमाती गट१. बयाजी शेळके (सतेज पाटील)समविचारी आघाडी (सतेज पाटील) - 13महायुती - 12.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.