कोल्हापूर

Gokul Election Result 2026 : तब्बल तीन तासांच्या राजकीय गोंधळानंतर गोकुळचा निकाल जाहीर, सतेज पाटील गोकुळचे किंगमेकर

Satej Patil Emerges as Kingmaker : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार आणि आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी (ता. १९) जाहीर झाला. निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी बर्डे-चौगुले यांनी विजयी उमेदवारांची घोषणा केली.
Gokul Election Result 2026

Gokul Election Result 2026

esakal

Shubham Banubakode
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कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवत महायुतीला धक्का दिला. महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार आणि आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी (ता. १९) जाहीर झाला. निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी बर्डे-चौगुले यांनी विजयी उमेदवारांची घोषणा केली.

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