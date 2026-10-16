Gokul Election Latest Updates : सतेज पाटलांना रोखण्यासाठी हसन मुश्रीफांची नवी खेळी, ९० टक्के ठरावधारक गेले दक्षिण भारत सहलीवर

Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघाच्या सत्तेची गणिते जुळवताना महायुतीने चंदगड, आजरा आणि गडहिंग्लज या सीमाभागातील तीन तालुक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मतदानापूर्वी ठरावधारकांची एकजूट कायम ठेवण्यासह मतांची फाटाफूट टाळण्यासाठी महायुतीप्रणित छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीकडून नियोजनबद्ध रणनीती आखण्यात आली आहे. या तीन तालुक्यांतील ११०० हून अधिक ठरावधारकांपैकी ९०० हून अधिक जण दक्षिण भारताच्या सहलीवर रवाना झाल्याने गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीच्या बाजूने मतांची बांधणी कितपत भक्कम आहे, याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचा अंतिम टप्पा सुरू झाला असून, महायुतीप्रणित छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीच्या प्रचाराने वेग घेतला आहे. तालुकास्तरीय मेळाव्यांनंतर ठरावधारकांना गटागटाने विविध ठिकाणी सहलीवर पाठवण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या एका टोकाला असलेल्या चंदगड, आजरा आणि गडहिंग्लज तालुक्यांतील ठरावधारकांची संख्या निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते. यातील ९० टक्क्यांहून अधिक ठरावधारक दक्षिण भारताच्या सहलीवर गेल्याने या भागातील मतांचे गणित महायुतीच्या बाजूने असल्याचा दावा केला जात आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ असा प्रवास करून हे ठरावधारक मतदानासाठी परतणार आहेत..मतदानाची रंगीत तालीमएकही मत बाद होऊ नये, यासाठी ठरावधारकांना मतदानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. डमी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून शिक्का कसा मारायचा, मतपत्रिकेची घडी कशी करायची, यांसारख्या बाबी समजावून सांगितल्या जात आहेत. त्यामुळे मतदानापूर्वीच मतांची जुळवाजुळव आणि मतदान प्रक्रियेची तयारी यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Vinay Kore Allegations Satej Patil : गोकुळमध्ये पैशांची पाकिटे वाटल्याचा सतेज पाटलांवर विनय कोरेंचा थेट आरोप; २५ उमेदवारांच्या नावाने पाकिटे असल्याचा दावा.मतदानाच्या दिवशीच कोल्हापुरात आगमनरविवार, १८ ऑक्टोबर रोजी मतदानाच्या दिवशी सकाळी ठरावधारक संबंधित मतदान केंद्रांवर दाखल होणार आहेत. त्यानंतर गटागटाने मतदानासाठी नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सहलीच्या माध्यमातून ठरावधारकांना एकत्र ठेवण्याची रणनीती आणि मतदानासाठी केलेली स्वतंत्र व्यवस्था यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीतील राजकीय चुरस वाढली आहे. मात्र, सहलीवर गेलेल्या ठरावधारकांच्या संख्येवरून प्रत्यक्ष मतदानाचा अंतिम कल निश्चित मानता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.