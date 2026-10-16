कोल्हापूर

Gokul Election Latest Updates : सतेज पाटलांना रोखण्यासाठी हसन मुश्रीफांची नवी खेळी, ९० टक्के ठरावधारक गेले दक्षिण भारत सहलीवर

Gokul Election 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महायुतीप्रणीत आघाडीच्या प्रचाराला वेग आला आहे. चंदगड, आजरा आणि गडहिंग्लज तालुक्यांतील सुमारे ९० टक्के ठरावधारक दक्षिण भारताच्या सहलीवर असल्याची माहिती आहे.
Gokul Election Latest Updates satej patil

Gokul Election Latest Updates satej patil

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघाच्या सत्तेची गणिते जुळवताना महायुतीने चंदगड, आजरा आणि गडहिंग्लज या सीमाभागातील तीन तालुक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मतदानापूर्वी ठरावधारकांची एकजूट कायम ठेवण्यासह मतांची फाटाफूट टाळण्यासाठी महायुतीप्रणित छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीकडून नियोजनबद्ध रणनीती आखण्यात आली आहे. या तीन तालुक्यांतील ११०० हून अधिक ठरावधारकांपैकी ९०० हून अधिक जण दक्षिण भारताच्या सहलीवर रवाना झाल्याने गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीच्या बाजूने मतांची बांधणी कितपत भक्कम आहे, याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

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