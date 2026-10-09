कोल्हापूर: गोकुळच्या निवडणुकीत पंचवीस पैकी बारा जागांवर माजी संचालकांना महायुतीच्या यादीत आज स्थान मिळाले. गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी महायुतीच्या छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारांची यादी आज जाहीर झाली. बंडखोरीच्या भीतीने माघारीच्या शेवटच्या दोन तासांपूर्वी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही यादी प्रसिद्ध केली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मंत्री मुश्रीफ यांचे चिरंजीव माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे यांचा या यादीत समावेश आहे. सर्वाधिक सहा जागा करवीर तालुक्यात दिल्या आहेत. त्या खालोखाल कागल तालुक्याला जागा आहेत. ११ नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या प्रयत्नांतून अखेर महायुती निश्चित झाली. मात्र, काल रात्रीपर्यंत उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. राष्ट्रवादीला जागा कमी मिळाल्यामुळे त्यांच्यात उमेदवार निवडताना अनेकांना नाराज करावे लागले. .यामुळे आज सकाळी प्रसिद्ध होणारी यादी दुपारी एकपर्यंत जाहीर झाली नाही. माघारीचे नाट्य रंगत असतानाच यादीत नाव नाही हे समजताच माजी संचालक प्रा. किसन चौगले यांनी थेट समविचारी आघाडी गाठली. यादी तयार करताना मंत्री मुश्रीफ यांची कसरत झाली. राहुल पाटील आणि मंत्री मुश्रीफ यांनी गोपनीय ठिकाणी बैठका घेतल्या..नविद मुश्रीफ ‘ओबीसी’तून रिंगणात माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच सर्वसाधारण गटातून केली होती. त्यानंतर पुन्हा दुबार अर्ज दाखल करताना त्यांनी ‘ओबीसी’ गटातूनही अर्ज दाखल केला. याचवेळी त्यांनी महायुतीत सर्वसाधारण गटातून संधी मिळाली नाही तर ओबीसीमधून मिळविण्यासाठी हा अर्ज दाखल केला होता. अखेर तोच अर्ज त्यांना रिंगणात ठेवण्यासाठी आणि महायुतीतील गणिते जुळवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. त्यामुळे ते आता ओबीसीमधून रिंगणात उतरले आहेत..महायुतीच्या पॅनेलचे उमेदवारसर्वसाधारण गट राजेश पाटील - चंदगड विश्वास पाटील - करवीर अरुण डोंगळे - राधानगरी राहुल पाटील - करवीर अजित नरके - करवीर संभाजी पाटील - करवीर अजित पाटील - करवीर वीरेंद्र मंडलिक - कागल कर्णसिंह गायकवाड - शाहूवाडी अमरसिंह पाटील - पन्हाळा युवराज पाटील - कागल मदन देसाई - भुदरगड अंबरिषसिंह घाटगे - कागल चेतन नरके - पन्हाळा अशोक चराटी - आजरा रणजित दिलीप पाटील - भुदरगड सतीश पाटील - गडहिंग्लज रणजित पाटील - शिरोळ दीपक पाटील - चंदगड प्रतापसिंह पाटील - करवीर अनुसूचित जाती-जमाती डॉ. सुजित मिणचेकर-हातकणंगले विमुक्त जाती-भटक्या जमाती-विमुक्त प्रवर्ग विश्वास जाधव- पन्हाळा इतर मागासवर्ग नविद मुश्रीफ महिला राखीव शौमिका महाडिक अर्चना पाटील.Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा. अखेर माजी संचालक बाळासाहेब खाडे यांना डच्चू द्यावा लागला. यातून यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी उशीर झाला. अनेकांचा विरोध पत्करून मंत्री मुश्रीफ पॅनेलमध्ये १२ माजी संचालकांना स्थान देण्यात यशस्वी ठरले. मात्र, यामध्ये आमदार चंद्रदीप नरकेंसह माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या करवीर तालुक्याला सर्वाधिक जागा देण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.