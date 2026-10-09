कोल्हापूर

Gokul Election: गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीत १२ माजी संचालकांना संधी; ११ नवे चेहरे, तीन माजी अध्यक्ष रिंगणात; करवीरमध्‍ये सर्वाधिक उमेदवार

Gokul Election 2026 12 Former Directors and 11 New Faces in Fray: गोकुळच्या रणांगणात तीन माजी अध्यक्ष; करवीरमध्ये उमेदवारांची सर्वाधिक गर्दी
Gokul Dairy Election 2026 Sees 12 Former Directors and 11 New Faces Three Former Presidents Contesting in Karveer

Gokul Dairy Election 2026 Sees 12 Former Directors and 11 New Faces Three Former Presidents Contesting in Karveer

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: गोकुळच्या निवडणुकीत पंचवीस पैकी बारा जागांवर माजी संचालकांना महायुतीच्या यादीत आज स्थान मिळाले. गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी महायुतीच्या छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारांची यादी आज जाहीर झाली. बंडखोरीच्या भीतीने माघारीच्या शेवटच्या दोन तासांपूर्वी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही यादी प्रसिद्ध केली.

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