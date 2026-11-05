Gokul Chairman Controversy : 'कोल्हापूरवासीयांची मने दुखावणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटलांना जनता माफ करणार नाही'; आमदार सतेज पाटील यांचा इशारा

कोल्हापूर : महायुतीने सत्तेची दंडुकेशाही वापरून ‘गोकुळ’वर मतदानाचा अधिकार असलेले चार अशासकीय सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेऊन लोकशाहीचा खून केला आहे. सत्तेच्या हव्यासापोटी सर्वसामान्य लोकांच्या भावना खुंटीला टांगून आपण किती टोकाचे निर्णय घेऊ शकतो, याचा पुरावाच महायुती सरकारने दिला आहे. गोकुळसाठी भविष्यात रस्त्यावरची लढाई (Satej Patil warns street protest over Gokul) लढू. कोल्हापूरवासीयांची मने दुखावणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना जनता माफ करणार नाही, असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला. गोकुळसाठी रस्त्यावरची लढाई लढू, असेही त्यांनी सांगितले. .आमदार पाटील ‘म्हणाले, ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी आम्हाला कौल दिला आहे. पण, संघावर शासननियुक्त संचालक आणून हारलेल्यांना जिंकून देणे चुकीचे आहे. गोकुळचे शिल्पकार आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसाला अध्यक्ष पदापासून रोखण्याची खेळी महायुतीने केली आहे. असे निर्णय घेण्यास मुश्रीफ आणि पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. महायुतीकडून अध्यक्ष निवड सभेला संचालकांना गैरहजर ठेवणे, सत्ता मिळविण्यासाठी नियमबाह्य पध्दतीने मतदानाचा अधिकार असणारे चार अशासकीय सदस्य नेमले आहेत..मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सोमवारी (ता. २) झालेल्या सुनावणीमध्ये निवडून आलेल्या २५ संचालकांमधूनच अध्यक्ष निवड व्हावी, असा निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाचा अवमान होईल, असे कृत्य राज्य शासन करणार नाही, याची मला खात्री वाटते. पण, असा प्रयत्न झाल्यास त्याला कायदेशीर विरोध निश्चितपणे केला जाईल, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले..Gokul Chairman Election 2026 : निवडून आलेले 25 संचालकच अध्यक्षपदासाठी पात्र; 'गोकुळ'मध्ये शासननियुक्तांना मतदानाचा अधिकार; पण पदाधिकारी होता येणार नाही.आम्हीही या गोष्टी लक्षात ठेवू२०२९ ला देशासह राज्यातील सत्तेची सूत्रे बदलणार आहेत, त्यावेळी आम्हीही या गोष्टी लक्षात ठेवू. गोकुळच्या निकालानंतर १३ नव्हे, तर २५ संचालक मिळून संघाचा कारभार करतील, असे बोलला होता. त्यावेळी आम्ही संचालकांमध्ये दुजाभाव केला नाही, असे आमदार पाटील म्हणाले..Uday Singh Patil Victory : भोसलेंनी फेडला उंडाळकरांचा पैरा! कृष्णा कारखान्यातील मदतीची जिल्हा बॅंकेतील विजयाने परतफेड, कराडमध्ये राजकीय समीकरणं बदलणार?.सहा नगरसेवक आम्हाला द्या, महापौर आमचा करूआमचे संचालक तुमच्याकडे देऊन तुमचा अध्यक्ष करायचा असेल, तर महापालिकेत शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादीचे सहा नगरसेवक आम्हाला द्या, मग आमचा महापौर करू. कारण, महापालिकेत आमचे ३५ नगरसेवक आहेत. मी काल प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्राला महायुतीकडून दिलेल्या उत्तराचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे सतेज पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.