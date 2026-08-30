Gokul Election: सतेज पाटील यांच्याकडे ठराव ; कमी म्हणून भाजप नेत्यांच्या घरी; खासदार धनंजय महाडिक यांचा टोला

कोल्हापूर: आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे ‘गोकुळ’चे ठराव कमी आहेत. त्यामुळेच त्यांना आता भाजप नेत्यांच्या घरी जाण्याची वेळ आली आहे. गेल्यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढवली. .मग आता समविचारी आघाडी का? ‘गोकुळ’ची निवडणूक महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशीच होणार असून, महायुती ही निवडणूक २५ विरुद्ध शून्य, अशा फरकाने जिंकेल. बिनविरोध निवडणूक करण्याचा आमचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असा टोला खासदार धनंजय महाडिक यांनी विरोधकांना लगावला. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..Nepal Reconstruction Cost : नेपाळवर निसर्गाचा कोप! 2015 च्या भूकंपापेक्षा पुराचा फटका भयंकर? 41,500 कोटींचे नुकसान; पुनर्बांधणीसाठी 4 ते 5 अब्जावधी डॉलर्सची गरज.सतेज पाटील भाजप नेत्यांच्या घरात जात आहेत याबाबत विचारले असता खासदार महाडिक म्हणाले, ‘दूध उत्पादकांनी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचा कारभार पाहिला आहे. पाच वर्षांत गोकुळमध्ये जे सुरू आहे तेही सर्वांना माहिती आहे..म्हणूनच गोकुळमध्ये पुन्हा रामराज्य आणण्यासाठी जनता महायुतीच्या पाठीमागे आहे. आमदार सतेज पाटील समविचारी आघाडी म्हणून पॅनेल उभे करणार अशी चर्चा आहे. गेल्यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी म्हणून पॅनेल लावून निवडणूक लढवली. सत्तेचा वापर करून जे त्यांच्याबरोबर येण्यास इच्छुक नव्हते त्यांनाही सोबत यायला लावले..Chandoli Dam Water Storage Update : चांदोली धरण महिनाभर आधीच 100 टक्के भरले! पाणी व्यवस्थापनामुळे पूरस्थिती टळली, धरणात 34.40 टीएमसी जलसाठा जमा.मग आता का समविचारी आघाडी का करणार आहेत? ‘गोकुळ’ची हांडी महायुतीच फोडणार.’ हसन मुश्रीफ आणि महाडिक यांच्यात संघर्ष सुरू आहे का? यावर खासदार महाडिक म्हणाले, ‘निवडणूक आली की प्रत्येक जण आपला अजेंडा चालवतो आणि दुसऱ्याचे नाव पुढे करतो. आमच्यात कोणताही संघर्ष नाही. महायुती म्हणूनच आम्ही ही निवडणूक लाढवणार असून, त्यामध्ये चारही पक्ष एकत्र असतील. मात्र, भाजप मोठा भाऊ असेल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.