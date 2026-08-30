कोल्हापूर

Gokul Election: सतेज पाटील यांच्याकडे ठराव ; कमी म्हणून भाजप नेत्यांच्या घरी; खासदार धनंजय महाडिक यांचा टोला

MP Dhananjay Mahadik Takes Aim at Satej Patil: महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना होईल आणि महायुती २५-० ने जिंकेल, असा दावा महाडिक यांनी केला.
Gokul Election

Dhananjay Mahadik

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे ‘गोकुळ’चे ठराव कमी आहेत. त्यामुळेच त्यांना आता भाजप नेत्यांच्या घरी जाण्याची वेळ आली आहे. गेल्यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढवली.

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