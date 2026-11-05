Gokul Chairman Election 2026 : निवडून आलेले 25 संचालकच अध्यक्षपदासाठी पात्र; 'गोकुळ'मध्ये शासननियुक्तांना मतदानाचा अधिकार; पण पदाधिकारी होता येणार नाही

कोल्हापूर : जिल्हा दूध संघावर (गोकुळ) चार शासननियुक्त संचालक व एक शासकीय अधिकारी, असे पाच जण संचालक म्हणून नियुक्त केले असले, तरी अध्यक्ष पदासाठी मात्र निवडून आलेल्या २५ संचालकांपैकी एकालाच निवडणूक लढवता येणार (Gokul dairy union chairman election 2026) आहे. शासननियुक्त संचालकांना पदाधिकारी होता येणार नसल्याने त्यामुळे या चौघांना फक्त निवडणुकीत मतदान करण्याचाच हक्क मिळाला आहे. .शासननियुक्त संचालकांना मतांचा अधिकार मिळाल्याने आणि या पदावर महायुतीतीलच इच्छुकांची वर्णी लागणार असल्याने ‘गोकुळ’ची सत्ता महायुतीकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तथापि, यासंदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकेवरील निकालावर पुढच्या घडामोडी अवलंबून आहेत..'गोकुळ’च्या संचालक मंडळाच्या २५ जागांसाठी निवडणूक झाली आहे. पण, बहुमतासाठी १४ संचालकांची आवश्यकता आहे. ‘समविचारी’ने १३ जागा जिंकून बहुमत मिळवले असले, तरी कोरम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना आणखी एका संचालकांची आवश्यकता आहे. महायुतीने १२ जागा जिंकल्या आहेत. विरोधी संचालकांच्या उपस्थितीशिवाय अध्यक्ष निवडीसाठी गणपूर्ती होत नाही आणि ‘समविचारी’चा अध्यक्ष होऊ द्यायचा नाही, असा चंग महायुतीच्या नेत्यांनी बांधला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा बँका वगळून ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थांवर चार शासननियुक्त प्रतिनिधी व एक शासकीय अधिकारी नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली..Who Is Suraj Gurav? : साताऱ्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकपदी सूरज गुरव; डॉ. वैशाली कडूकर यांची पुण्यात बदली, महापौर निवडीवेळी मुश्रीफांसोबत झालेला गुरव यांचा वाद.शासननियुक्त संचालकांना पदाधिकारी होता येणार नाही. पण, त्यांना पदाधिकारी निवडीत मतांचा अधिकार मात्र देण्यात आला. शासननियुक्त संचालकांना पदाधिकारी होता येणार नसल्याने या पदासाठी महायुतीकडून कुणाची नावे समोर येतात याविषयी उत्सुकता आहे. सद्यःस्थितीत महायुतीत असलेल्या भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी व जनसुराज्य या पक्षांना प्रत्येकी एक जागा दिली जाईल, अशी चर्चा आहे. ही नावे जाहीर झाल्यानंतरच यात कोण बाजी मारणार हे स्पष्ट होईल..शशिकांत चुयेकरांविरोधात कोण?समविचारी आघाडीकडून यापूर्वीच अध्यक्ष पदासाठी संघाच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या कै. आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे पुत्र शशिकांत यांची घोषणा झालेली आहे. २९ ऑक्टोबरची अध्यक्ष निवडीची सभा तहकूब झाली असली, तर त्यानंतर ‘समविचारी’च्या संचालकांनी चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली आहे. आता शासननियुक्त संचालकांच्या निवडीनंतर त्यांच्या विरोधात महायुतीकडून अजित नरके, डॉ. चेतन नरके किंवा माजी आमदार राजेश पाटील यांना उभे केले जाण्याची शक्यता आहे..Uday Singh Patil Victory : भोसलेंनी फेडला उंडाळकरांचा पैरा! कृष्णा कारखान्यातील मदतीची जिल्हा बॅंकेतील विजयाने परतफेड, कराडमध्ये राजकीय समीकरणं बदलणार?.दिग्गजांचे मनसुबे धुळीसदोन-तीन दिवसांपासून ‘गोकुळ’मध्ये चार शासन नियुक्त संचालक नेमण्याची चर्चा सुरू झाली. या संचालकांना मताचा अधिकार मिळणार म्हणून त्यासाठी शौमिका महाडिक, मावळते अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, अशोक फराक्टे अशी इच्छुकांची यादी होती. यापैकीच एकाला अध्यक्षपदी संधी दिली जाईल, अशी शक्यता होती. पण, मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावात शासननियुक्त संचालकांना पदाधिकारी होता येणार नसल्याचे म्हटल्याने हे पद मिळवून अध्यक्ष मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत..संचालकांची संख्या झाली तीस‘गोकुळ’मध्ये निवडून आलेले २५ व शासन नियुक्त पाच, असे आता ३० संचालक झाले आहेत. निवडून आलेल्या २५ जणांनाच पदाधिकारी होता येईल. पण, पदाधिकारी निवडीत शासननियुक्त चौघांना मतांचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे जास्त जागा जिंकून ‘समविचारी’ सत्तेचा दावा करत असली, तरी सत्तास्थापनेत ‘महायुती’च बाजी मारणार हे जवळपास स्पष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.