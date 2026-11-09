Kolhapur News: गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी ताकदीने उतरणार, महायुतीचा निर्धार; दिवाळी फराळाच्या निमित्ताने फार्महाउसवर बैठक

कोल्हापूर: , ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत ताकदीने उतरण्याचा निर्धार आज झालेल्या महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आला. शहरालगत एका नेत्यांच्या फार्महाऊसवर झालेल्या बैठकीला एकत्रित फराळ करण्याचे निमित्त होते. तथापि, बैठकीत अध्यक्ष निवडीबाबत खलबते झाली..‘गोकुळ’ची अध्यक्षपदाची निवडणूक मंगळवारी (ता. १०) आहे. कोरमअभावी २९ ऑक्टोबरची संचालकांची बैठक तहकूब झाली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने ही निवडणूक १० नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ‘समविचारी’चा अध्यक्ष होऊ द्यायचा नाही, यासाठी संघात चार शासननियुक्त संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा हक्क देण्याचा अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे संघाची सत्ता महायुतीकडे जाईल, अशी शक्यता आहे. .या पार्श्वभूमीवर शासननियुक्त संचालकांची नावे व अध्यक्षपदाचा महायुतीचा उमेदवार ठरवण्यासाठी आज नेत्यांची बैठक झाली. बैठकीला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार डॉ. विनय कोरे, आमदार अमल महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके, माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी आमदार के. पी. पाटील, ‘जनसुराज्य’चे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, शासन नियुक्त संचालक म्हणून ज्यांची नावे चर्चेत आहेत तेही चौघे उपस्थित होते..शासन नियुक्त संचालकांची नावे यापूर्वीच निश्चित झाली आहेत. तथापि यात काही बदलाचे संकेतही या बैठकीतील चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. अध्यक्षपदासाठी कोणाचा अर्ज दाखल करायचा यावरही बैठकीत चर्चा झाली. सद्यःस्थितीत सत्ता मिळवण्यासाठी कायद्यात केलेल्या बदलावरून काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी रान उठवले आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही गटांनी चर्चेतून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले आहे, त्यावरही बैठकीत चर्चा झाली..प्रत्यक्ष अध्यक्ष निवडीत काय होणार? हा ‘सस्पेन्स’ महायुतीकडून कायम आहे. चेतन नरके की घाटगे ‘गोकुळ’च्या सत्ता संघर्षावरून उमटत असलेल्या संतप्त पडसादाचे प्रतिबिंब अध्यक्ष निवडीवर असणार आहे. त्यामुळेच जास्त जागा असूनही शिवसेना शिंदे पक्षांकडून सद्यःस्थितीत सावध हालचाली सुरू आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादीकडून इतक्यात अध्यक्षपद नको, असा सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यातच या निवडीनंतर दुसऱ्याच दिवशी सर्किट बेंचमध्ये दाखल याचिकेची सुनावणी आहे. त्याच्या निकालावरही बरेच काही अवलंबून असल्याने निवडणूक लढवायची झाल्यास भाजपला पहिल्यांदा संधी देण्याचे ठरले. भाजपकडून या पदासाठी सध्या तरी डॉ. चेतन नरके यांचे नाव आघाडीवर आहे. त्यांना महायुतीतून विरोध झाल्यास अंबरिश घाटगे यांना संधी मिळू शकते..जोरदार शक्तिप्रदर्शनाची तयारी मंगळवारी (ता. १०) होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी महायुतीकडूनही जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्यात येणार आहे. त्याचीही रणनीती आजच्या बैठकीत ठरवली. उद्या (ता. ९) समविचारीकडून निघणारा मोर्चा आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद यावरही चर्चा झाल्याचे समजते.आज पुन्हा बैठक ‘गोकुळ’मधील शासननियुक्त संचालक नियुक्ती अध्यादेशाविरोधात कोल्हापूर सर्किट बेंच व संभाजीनगर खंडपीठात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याची सुनावणी उद्या (ता. ९) होणार आहे. या सुनावणीत काय होते, त्यानंतर पुन्हा रणनीती ठरवण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांची आज पुन्हा बैठक होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.