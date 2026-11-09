कोल्हापूर

Kolhapur News: गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी ताकदीने उतरणार, महायुतीचा निर्धार; दिवाळी फराळाच्या निमित्ताने फार्महाउसवर बैठक

Leaders Hold Strategy Meeting at Farmhouse : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी महायुतीच्या नेत्यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. दिवाळी फराळाच्या निमित्ताने फार्महाउसवर झालेल्या बैठकीत उमेदवार, शासननियुक्त संचालक आणि निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा झाली.
Mahayuti leaders discuss their strategy for the upcoming Gokul chairman election during a farmhouse meeting in Kolhapur.

Mahayuti leaders discuss their strategy for the upcoming Gokul chairman election during a farmhouse meeting in Kolhapur.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: , ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत ताकदीने उतरण्याचा निर्धार आज झालेल्या महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आला. शहरालगत एका नेत्यांच्या फार्महाऊसवर झालेल्या बैठकीला एकत्रित फराळ करण्याचे निमित्त होते. तथापि, बैठकीत अध्यक्ष निवडीबाबत खलबते झाली.

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