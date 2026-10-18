कोल्हापूर

Gokul Election Controversy : गोकुळच्या निवडणुकीत अंधश्रद्धेला खतपाणी? बाळूमामाची शपथ मोडल्यास ब्रेन स्ट्रोक होतो!; के. पी. पाटलांच्या विधानाने खळबळ

Gokul Election Controversy Voting : गोकुळ निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान के. पी. पाटील यांनी बाळूमामाच्या शपथेबाबत केलेल्या विधानाची चर्चा सुरू झाली आहे. या विधानामुळे अंधश्रद्धेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
Gokul Election Controversy k p patil statement

Gokul Election Controversy k p patil statement

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Election Latest News : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशीच ठरावधारकांना शपथ देण्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. महायुतीच्या नेत्यांकडून आदमापूर येथील बाळूमामा मंदिर परिसरात ठरावधारकांना शपथ देण्यात आली. यावेळी माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी बाळूमामाची शपथ मोडल्यास मेंदूविकाराचा झटका आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात, असे धक्कादायक विधान केले. तर खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यातील नेत्यांचे या निवडणुकीकडे लक्ष असल्याचे सांगत ठरावधारकांना चुकीचे काही करू नका, अशी ताकीद दिली.

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