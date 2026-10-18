Gokul Election Controversy : गोकुळच्या निवडणुकीत अंधश्रद्धेला खतपाणी? बाळूमामाची शपथ मोडल्यास ब्रेन स्ट्रोक होतो!; के. पी. पाटलांच्या विधानाने खळबळ

Gokul Election Latest News : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशीच ठरावधारकांना शपथ देण्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. महायुतीच्या नेत्यांकडून आदमापूर येथील बाळूमामा मंदिर परिसरात ठरावधारकांना शपथ देण्यात आली. यावेळी माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी बाळूमामाची शपथ मोडल्यास मेंदूविकाराचा झटका आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात, असे धक्कादायक विधान केले. तर खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यातील नेत्यांचे या निवडणुकीकडे लक्ष असल्याचे सांगत ठरावधारकांना चुकीचे काही करू नका, अशी ताकीद दिली..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी मतदान सुरू असताना ठरावधारकांना दिलेल्या या शपथेची चर्चा सुरू झाली आहे. मतदानापूर्वी आदमापूर येथील बाळूमामा मंदिर परिसरात महायुतीकडून ठरावधारकांना शपथ देण्यात आली. यावेळी के. पी. पाटील यांनी मागील निवडणुकीचा संदर्भ देत एका व्यक्तीने बाळूमामाची शपथ मोडली होती आणि त्यानंतर संबंधिताच्या घराण्याला राजकीय हादरा बसल्याचा दावा केला..दरम्यान, धनंजय महाडिक यांनीही ठरावधारकांना उद्देशून भूमिका मांडली. राज्यातील नेत्यांचे या निवडणुकीकडे लक्ष असून, आपली प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यामुळे ठरावधारकांनी चुकीचे काही करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले..Satej Patil Gokul Election : गोकुळमध्ये महायुतीचा १५०० मताधिक्याने विजयी होणार; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटलांचा दावा; ‘शपथेचा खेळ पूर्वीपासूनच’; सतेज पाटलांचे नाव न घेता प्रत्युत्तर.गोकुळच्या निवडणुकीत मतदानापूर्वीच ठरावधारकांना धार्मिक शपथ देण्यात आल्याने या प्रकाराची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. मतदानादरम्यान ठरावधारकांची भूमिका आणि निकालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.