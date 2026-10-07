कोल्हापूर

Gokul Election: गोकुळ’मध्ये महायुतीतील फुटीरांबाबत उत्सुकता; ऐनवेळी कोण सोडणार साथ, पक्षांना जागा कमी आणि इच्छुकांची भाऊगर्दी

Gokul Polls Mahayuti Faces Challenge From Rising Ticket Aspirants: ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीची कसोटी; जागावाटपावरून इच्छुकांची भाऊगर्दी
Gokul Election Mahayuti Leaders Face Challenge as Factions and Ticket Aspirants Crowd the Seat Sharing Process

Gokul Election Mahayuti Leaders Face Challenge as Factions and Ticket Aspirants Crowd the Seat Sharing Process

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील घटक पक्षांच्या वाट्याला आलेल्या जागा कमी आणि प्रत्येक पक्षांकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. त्यामुळे उमेदवारी न मिळालेल्यांपैकी फुटणार कोण-कोण? याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. गुरुवारी (ता. ८) निवडणुकीतील लढतीचेच चित्र स्पष्ट होईल, त्यानंतरच कोणी कोणाची साथ सोडली हे स्पष्ट होईल.

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