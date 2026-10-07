Gokul Election: गोकुळ’मध्ये महायुतीतील फुटीरांबाबत उत्सुकता; ऐनवेळी कोण सोडणार साथ, पक्षांना जागा कमी आणि इच्छुकांची भाऊगर्दी

कोल्हापूर: ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील घटक पक्षांच्या वाट्याला आलेल्या जागा कमी आणि प्रत्येक पक्षांकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. त्यामुळे उमेदवारी न मिळालेल्यांपैकी फुटणार कोण-कोण? याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. गुरुवारी (ता. ८) निवडणुकीतील लढतीचेच चित्र स्पष्ट होईल, त्यानंतरच कोणी कोणाची साथ सोडली हे स्पष्ट होईल..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...‘गोकुळ’साठी महायुतीतील जागा वाटप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार निश्चित झाले आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षांकडून एक तरी जागा वाढवून मिळावी, यासाठी दबावतंत्र सुरू आहे. राज्यात महायुतीची सत्ता असल्याने साहजिकच भाजपसह राष्ट्रवादी अजित पवार, शिवसेना शिंदे पक्षांकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. त्यात ज्यांच्याकडे ठराव जास्त त्यांचा उमेदवारीसाठी प्राधान्याने विचार होणार हेही त्या त्या पक्षांचे सूत्र आहे. .त्यामुळे पक्षनिहायही ठराव कुणाकडे जास्त याची माहिती एकत्रित केली आहे. अशा परिस्थिती ठराव कमी असलेल्या पण प्रबळ दावेदार असलेल्या काहीची उमेदवारी कापली जाण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी नाकारलेल्या इच्छुकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जागा वाटपात सर्वाधिक नऊ जागा राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आहेत, पण त्याचवेळी त्यांच्याकडे १२ ते १५ इच्छुक आहेत. अशीच स्थिती भाजपची आहे, त्यांच्या वाट्याला सात जागा आल्या; पण इच्छुक आहेत दहा जण, शिवसेना शिंदे पक्षाकडे आठ ते दहा इच्छुक आणि त्यांनाही जागा मिळाल्या आहेत सातच. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातूनच आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर गटाला एक जागा द्यावी लागणार आहे..त्यामुळे राष्ट्रवादीची आणखी एक जागा कमी होणार आहे. जागांचा हा ताळमेळ पाहता कुणावर तरी अन्याय हा होणारच आहे; पण ज्यांना उमेदवारी मिळणार नाही त्यापैकी फुटून विरोधी आघाडीला कोण जाऊन मिळणार याची उत्सुकता आहे. अशा बंडखोरांना थंड करण्याचे आव्हान महायुतीच्या नेत्यांसमोर आहे..पाच वर्षांपूर्वीची पुनरावृत्ती ? पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत ऐनवेळी माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे यांच्यासह सहा संचालकांनी त्यावेळच्या सत्तारूढ गटाच्या नेत्यांची साथ सोडून विरोधी आघाडीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. या घडामोडींमुळे ‘गोकुळ’चे राजकीय गणितच बिघडून सत्तांतर घडले. यावेळीही त्याची पुनरावृत्ती शक्य आहे, फक्त त्याचा फटका किती बसतो? हे पाहावे लागेल..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rमावळत्या सभागृहातील काहींवर गंडातर महायुतीत भाजप व राष्ट्रवादीकडून इच्छुक असलेल्या बहुंताशी उमेदवारांत मावळत्या सभागृहातील संचालकांचा समावेश आहे. जागा निश्चितीनंतर प्रत्यक्ष उमेदवारांची घोषणा करताना अशा माजी संचालकांवरच गंडातराची शक्यता आहे. अशा काहींनी पर्याय म्हणून विरोधात लढण्याची तयारी ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.