Gokul Election Final List : गोकुळ निवडणुकीसाठी महायुतीची अंतिम यादी जाहीर; अनेकांचा पत्ता कट, पी. एन. पाटील गटाला धक्का, अनेकजण सतेज पाटलांच्या संपर्कात

Mahayuti Gokul Election : गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी महायुतीकडून अखेर अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काल दिलेल्या माहितीनुसार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महायुतीची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली. या यादीत अनेक विद्यमान तसेच इच्छुक नेत्यांना संधी न मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः पी. एन. पाटील गटाला अवघी एक जागा मिळाल्याने या गटात मोठी नाराजी व्यक्त होत आहे..दरम्यान, महायुतीकडून संधी न मिळालेल्या इच्छुकांनी आता सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी विकास आघाडीकडे धाव घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गोकुळ निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे आणखी बदलण्याची शक्यता आहे.महायुतीच्या अंतिम यादीत चंदगड, करवीर, राधानगरी, पन्हाळा, कागल, शाहूवाडी, भुदरगड, आजरा, गडहिंग्लज आणि शिरोळ या तालुक्यांतील उमेदवारांना स्थान देण्यात आले आहे. यामध्ये हसन मुश्रीफ यांच्या गटातील तसेच महायुतीतील विविध घटकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..Gokul Dudh Sangh Dispute : 'गोकुळ' सुनावणीवरून दुग्ध विभागात गोंधळ; नोटिसीशिवाय सुनावणी म्हणजे अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही, दूध उत्पादकांचा संताप.महायुतीच्या यादीतील उमेदवारसर्वसाधारण गट१. राजेश नृसिंहराव पाटील – चंदगड२. विश्वास नारायण पाटील-आबाजी – करवीर३. अरुण गणपतराव डोंगळे – राधानगरी४. राहुल पांडुरंग ऊर्फ पी. एन. पाटील – करवीर५. अजित यशवंत नरके – पन्हाळा६. संभाजी रंगराव पाटील – करवीर७. अजित पांडुरंग पाटील – करवीर८. विरेंद्र संजय मंडलिक – कागल९. कर्णसिंह संजयसिंह गायकवाड – शाहूवाडी१०. अमरसिंह यशवंत पाटील – पन्हाळा११. युवराज दत्ताजीराव पाटील – कागल१२. मदन बाबुराव देसाई – भुदरगड१३. अंबरीषसिंह संजय घाटगे – कागल१४. चेतन अरुण नरके – पन्हाळा१५. अशोक काशिनाथ चराटी – आजरा.१६. रणजीत कृष्णराव ऊर्फ के. पी. पाटील – भुदरगड१७. सतीश भिमगोंडा पाटील – गडहिंग्लज१८. रणजीत दिलीप पाटील – शिरोळ१९. दिपक भरमू पाटील – चंदगड२०. प्रतापसिंह शंकरराव पाटील – करवीर.आरक्षित जागांवरील उमेदवारअनुसूचित जाती-जमाती :डॉ. सुजित वसंतराव मिणचेकर – हातकणंगलेविमुक्त जाती/भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग :विश्वास शंकर जाधव – पन्हाळाइतर मागासवर्गीय :नावीद हसनसाहेब मुश्रीफ – कागलमहिला राखीव :सौ. शौमिका अमल महाडिक – करवीरसौ. अर्चना आनंदसाव ऊर्फ ए. वाय. पाटील – राधानगरीपी. एन. पाटील गटाला धक्कागोकुळच्या राजकारणात प्रभाव असलेल्या पी. एन. पाटील गटाला या यादीत अवघी एक जागा मिळाल्याने गटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राहुल पांडुरंग ऊर्फ पी. एन. पाटील यांचे नाव यादीत असून, गटातील इतर प्रमुख इच्छुकांना संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे महायुतीतील जागावाटपावरून नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.