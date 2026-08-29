कोल्हापूर

गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार? धनंजय महाडिक यांनी एका वाक्यात कंडका पाडला, सतेज पाटलांच्या भाजप नेत्यांच्या गाठीभेटींवरूनही टीका

Gokul Election Row: गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महायुतीतील सर्व घटक पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार आहेत.
Gokul Election Row

Gokul Election Row

ESakal

Sandeep Shirguppe
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कोल्हापूर, संदीप शिरगुप्पे:

गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. महायुतीतील घटक पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवतील आणि गोकुळमध्ये महायुतीला २५, तर महाविकास आघाडीला एकही जागा मिळणार नाही, असा दावा राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केला. गोकुळच्या निवडणुकीतील पात्र-अपात्र ठरावधारकांचा वाद, सुरू असलेल्या भेटीगाठी आणि समविचारी आघाडीच्या हालचालींवरून त्यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली. याचवेळी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून हा महामार्ग पूर्ण केला जाईल, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.

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