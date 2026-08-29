गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार? धनंजय महाडिक यांनी एका वाक्यात कंडका पाडला, सतेज पाटलांच्या भाजप नेत्यांच्या गाठीभेटींवरूनही टीका

कोल्हापूर, संदीप शिरगुप्पे: गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. महायुतीतील घटक पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवतील आणि गोकुळमध्ये महायुतीला २५, तर महाविकास आघाडीला एकही जागा मिळणार नाही, असा दावा राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केला. गोकुळच्या निवडणुकीतील पात्र-अपात्र ठरावधारकांचा वाद, सुरू असलेल्या भेटीगाठी आणि समविचारी आघाडीच्या हालचालींवरून त्यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली. याचवेळी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून हा महामार्ग पूर्ण केला जाईल, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय गटांकडून मोर्चेबांधणी सुरू आहे. ठरावधारकांच्या पात्रतेवरून निर्माण झालेला वाद न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध नेत्यांच्या भेटीगाठींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, या भेटीगाठींवरून गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे महाडिक यांनी सांगितले..गोकुळची निवडणूक महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशीच होईल. महायुतीतील सर्व घटक पक्ष एकदिलाने निवडणूक लढतील. जिल्ह्यातील संस्थाचालक आणि ठरावधारकांचा मिळणारा प्रतिसाद पाहता महायुतीच्या बाजूने वातावरण असल्याचा दावा त्यांनी केला..Kolhapur GI Tag: अस्सल कोल्हापुरी शेतीमाल ‘जीआय’च्या प्रतीक्षेत; रानमेवा, मध, भात, नाचणीचा समावेश शक्य; कृषी विभाग, बाजार समित्यांनी घ्यावा पुढाकार .समविचारी आघाडीवरून सतेज पाटील यांच्यावर टीकामहाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या भेटी घेतल्या जात असल्याचा उल्लेख करत महाडिक यांनी सतेज पाटील यांच्यावरही टीका केली. मागील गोकुळ निवडणुकीच्या वेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सत्तेतील सर्व नेत्यांना सोबत घेऊन निवडणूक लढविण्यात आली होती. आता समविचारी आघाडीची गरज का भासत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..गोकुळच्या निवडणुकीत पात्र असलेल्या प्रत्येक संस्थेला मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. आमच्या संपर्कातील काही संस्थांविरोधातही तक्रारी झाल्या आहेत. त्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी आवश्यक त्या पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे महाडिक यांनी स्पष्ट केले. गोकुळच्या कारभाराचा संदर्भ देत त्यांनी माजी मंत्री महादेवराव महाडिक यांच्या कार्यकाळाचाही उल्लेख केला. संस्थाचालकांना त्या काळातील कारभाराची आठवण असून गोकुळमध्ये पुन्हा त्याच पद्धतीचा कारभार यावा, असा कल ठरावधारकांमध्ये असल्याचा दावा त्यांनी केला..बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रस्ताव नाहीगोकुळची निवडणूक बिनविरोध झाली तर चांगलेच आहे; मात्र त्यासाठी महायुतीकडून कोणाला प्रस्ताव देण्याची आवश्यकता नाही, असे महाडिक यांनी स्पष्ट केले. महायुतीतील घटक पक्षांची संख्या आणि पाठिंबा मोठा असल्याने निवडणूक झाली तरी महायुती सक्षमपणे सामोरे जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..शक्तिपीठ महामार्ग होणारचशक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून विरोध होत असला तरी हा महामार्ग झाला पाहिजे, अशी भूमिका महाडिक यांनी मांडली. या महामार्गामुळे जिल्ह्यातील दळणवळण व्यवस्था सुधारण्याबरोबरच उद्योग, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळू शकते. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या जातील. समन्वयातून मार्ग काढून महामार्ग पूर्ण केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.करवीर तालुक्यातील १४ गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचा संदर्भ देत, शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न सोडविण्याची गरज असल्याचेही महाडिक यांनी स्पष्ट केले. विरोध असला तरी कोणत्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..५ सप्टेंबरला दसरा चौकात दहीहंडीधनंजय महाडिक युवा शक्तीतर्फे यंदा १८व्या वर्षी गोकुळाष्टमी दहीहंडी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. ५ सप्टेंबरला दसरा चौकात हा सोहळा होणार असून प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्या संघाला तीन लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. पाच, सहा आणि सात थरांसाठीही अनुक्रमे पाच हजार, सहा हजार आणि १५ हजार रुपयांची सलामी देण्यात येणार आहे.यंदा आठ थर रचणाऱ्या गोविंदा पथकासाठी स्वतंत्र एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा मिळाल्याने गोविंदांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असून वरच्या गोविंदाला हार्नेससह सुरक्षा साधने दिली जाणार आहेत. दहीहंडी सोहळ्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन महाडिक यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.