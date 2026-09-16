Gokul Election : नविद मुश्रीफ, चुयेकर, बाळासाहेब खाडेंचा अर्ज ४७० उमेदवारी अर्जांची विक्री ; ५४२३ संस्था मतदार; १८, १९, २० सप्टेंबरला सुटी

कोल्हापूर : जिल्हा दूध संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी आज पहिल्याच दिवशी तिघा उमेदवारांनी एकूण चार अर्ज दाखल केले. यामध्ये माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्यासह माजी संचालक शशिकांत पाटील चुयेकर आणि बाळासाहेब खाडे यांचा समावेश आहे..आजपासून रमणमळ्यातील बहुउद्देशीय सभागृहात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली. पाच हजार ४२३ संस्था मतदानासाठी पात्र ठरल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांनी दिली. चौगुले यांनी सांगितले की, निवडणूक उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सकाळी अकरा ते दुपारी तीनपर्यंत वेळ आहे. या वेळेत उमेदवार आणि त्यांच्यासोबत एक व्यक्ती अशा दोघांनाच अर्ज दाखल करताना प्रवेश दिला जाईल..CM Birthday : दिव्यांग मुलांसोबत मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस; केक कापताना मुलांचे प्रेम पाहून झाले भावुक.सध्या नऊ टेबलवर गटनिहाय उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची व्यवस्था केली आहे. गर्दी अधिक झाल्यास थेट उमेदवारी अर्जही स्वीकारले जाणार आहेत. अर्जाचे शुल्क शंभर रुपये असून, अनामत रक्कम दोन हजार रुपये आहे. दिवसभरात एकूण ४७० अर्जांची विक्री झाली आहे. केवळ तीन उमेदवारांनी एकूण चार अर्ज दाखल केले आहेत..यामध्ये नविद हसन मुश्रीफ, शशिकांत आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे प्रत्येकी एक, तर बाळासाहेब ऊर्फ वसंत नानू खाडे यांचे दोन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. सर्व अर्ज सर्वसाधारण गटातून दाखल झाले आहेत. एका उमेदवाराला एकूण चार अर्ज दाखल करता येणार आहेत. विशेष म्हणजे १८ ला कार्यालयीन सुटी जाहीर केली असून, १९ ला शनिवार आणि २० ला रविवार असून, या तीनही दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेतले जाणार नाहीत..पहिल्या दोन सामन्यांत संधी नाही, पण आता वैभव सूर्यवंशीची बारी? श्रेयस अय्यरच्या वक्तव्याने समीकरण बदललं; तिसऱ्या T20 मध्ये खेळणार?.उमेदवारी अर्ज दाखल करताना गटनिहाय वेगवेगळ्या रंगाचे स्टिकर त्यावर चिकटवले जाणार आहेत. तसेच तारीख, वेळ असलेले घड्याळ दर्शनी भागात ठेवले आहे. त्यामुळे वेळेतच उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. साधारण ३५ कर्मचारी निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात कार्यरत आहेत. गुरुवारी अधिक अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वांनी सहकार्य करून दूध उत्पादकांचा संघाची निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्याचेही आवाहन चौगुले यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.