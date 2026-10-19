Gokul Milk Union Election : गोकुळच्या मतमोजणीत क्रॉस व्होटिंगचा मोठा बॉम्ब!; राधानगरीत पहिल्या २५ मतपत्रिकांमध्ये ६४ टक्के क्रॉस व्होटिंग

Gokul Cross Voting : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली असून, राधानगरी तालुक्यातील पहिली माहिती समोर आली आहे. पहिल्या २५ मतपत्रिकांपैकी नऊ मतपत्रिकांवर पॅनेल टू पॅनेल मतदान झाले, तर १६ मतपत्रिकांवर क्रॉस व्होटिंग झाल्याची माहिती समोर आली आहे..गगनबावडा, हातकणंगले, आजरा आणि राधानगरी या तालुक्यांतील मतमोजणीकडे लक्ष लागले आहे. मतदानावेळी दोन्ही पॅनेलच्या मतदारांनी विरोधी पॅनेलमधील उमेदवारांना पसंती दिल्याची चर्चा होती. मतमोजणीत ही चर्चा कितपत खरी ठरते, हे स्पष्ट होणार आहे..Gokul election result latest news : ब्रेकिंग! गोकुळची पहिली अपडेट समोर; मतमोजणीला सुरवात, क्रॉस व्होटींग मोठ्या प्रमाणात?, कौल सतेज पाटलांना की मंत्री मुश्रीफांना.गोकुळच्या निवडणुकीत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार विनय कोरे, चंद्रदीप नरके, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, सतेज पाटील आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी प्रचारात सहभाग घेतला होता. त्यामुळे मतमोजणीत क्रॉस व्होटिंगचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर विविध तालुक्यांतील राजकीय समीकरणांबाबतही चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.