कोल्हापूर

Gokul Milk Union Election : गोकुळच्या मतमोजणीत क्रॉस व्होटिंगचा मोठा बॉम्ब!; राधानगरीत पहिल्या २५ मतपत्रिकांमध्ये ६४ टक्के क्रॉस व्होटिंग

Radhanagari Cross Voting : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत राधानगरीत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा रंगली आहे. पहिल्या २५ मतपत्रिकांमध्ये ६४ टक्के क्रॉस व्होटिंग झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Gokul Milk Union Election Radhanagari Cross Voting

Gokul Milk Union Election Radhanagari Cross Voting

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Cross Voting : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली असून, राधानगरी तालुक्यातील पहिली माहिती समोर आली आहे. पहिल्या २५ मतपत्रिकांपैकी नऊ मतपत्रिकांवर पॅनेल टू पॅनेल मतदान झाले, तर १६ मतपत्रिकांवर क्रॉस व्होटिंग झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

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