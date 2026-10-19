कोल्हापूर

Shoumika Mahadik Gokul Election : गोकुळमध्ये धक्कादायक निकालाची शक्यता; शौमिका महाडिक यांचं काय होणार? राजू आवळे, सुजित मिणचेकर यांना समान मते

Kolhapur Gokul Election Result : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत राजू आवळे यांनी मोठी आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, शौमिका महाडिक यांच्या निकालाकडे लक्ष लागले असून गोकुळमध्ये धक्कादायक निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Shoumika Mahadik Gokul Election

Shoumika Mahadik Gokul Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत तिसऱ्या आणि चौथ्या फेरीनंतर चुरस वाढली आहे. आतापर्यंतच्या कलानुसार महायुतीचे १३ उमेदवार आघाडीवर असून, समविचारी आघाडीच्या सात उमेदवारांनी आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, महिला प्रतिनिधी गटातील लढतीकडे लक्ष लागले असून, सतेज पाटील गटाच्या अंजना रेडेकर यांनी आघाडी घेतली आहे तर महायुतीच्या शौमिका महाडिक याही आघाडीवर आहेत. दरम्यान, दोन्ही गटात मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे.

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