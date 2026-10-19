Shoumika Mahadik Gokul Election : गोकुळमध्ये धक्कादायक निकालाची शक्यता; शौमिका महाडिक यांचं काय होणार? राजू आवळे, सुजित मिणचेकर यांना समान मते

Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत तिसऱ्या आणि चौथ्या फेरीनंतर चुरस वाढली आहे. आतापर्यंतच्या कलानुसार महायुतीचे १३ उमेदवार आघाडीवर असून, समविचारी आघाडीच्या सात उमेदवारांनी आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, महिला प्रतिनिधी गटातील लढतीकडे लक्ष लागले असून, सतेज पाटील गटाच्या अंजना रेडेकर यांनी आघाडी घेतली आहे तर महायुतीच्या शौमिका महाडिक याही आघाडीवर आहेत. दरम्यान, दोन्ही गटात मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे..अनुसूचित जाती गटात माजी संचालक सुजित मिणचेकर आणि माजी आमदार राजू आवळे यांना समान मते पडली आहेत. .Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे पिछाडीवर; सतेज पाटलांचे सहा शिलेदार आघाडीवर; आघाडीवर, पिछाडीवर असणाऱ्या उमेदवारांची वाचा यादी.गोकुळच्या निवडणुकीत महायुती आणि समविचारी आघाडीमध्ये प्रतिष्ठेची लढत होत आहे. मतदानापूर्वी दोन्ही बाजूंनी पॅनेलनिहाय मतदानासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, मतमोजणीतील कलामुळे क्रॉस व्होटिंगचा परिणाम स्पष्ट होऊ लागला आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या फेरीतील कलानंतरही काही प्रमुख उमेदवारांच्या निकालाबाबत उत्सुकता कायम आहे.महिला प्रतिनिधी गटात शौमिका महाडिक यांची कामगिरी काय राहणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मतमोजणीच्या पुढील फेऱ्यांमध्ये चित्र आणखी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.