Gokul Election Result 2026 : एकटा बास! मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ३ मंत्री, २ खासदार, १० आमदारांना पुरून उरले सतेज पाटील; वाचा विजयी उमेदवारांची फायनल यादी

Gokul Milk Union Election : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तीन मंत्री, दोन खासदार आणि दहा आमदार अशा दिग्गज नेत्यांची ताकद एका बाजूला, तर आमदार सतेज पाटील यांची रणनीती दुसऱ्या बाजूला, अशा अटीतटीच्या लढतीत सतेज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, गणपतराव पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारली. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय रणधुमाळीचा निकाल अखेर सतेज पाटील यांच्या बाजूने लागला. ठरावधारकांनी समविचारी आघाडीला स्पष्ट बहुमताचा कौल देत महायुतीला मोठा धक्का दिला. समविचारी आघाडीने १६ जागांवर विजय मिळविला, तर महायुतीला नऊ जागांवर समाधान मानावे लागले..गोकुळ दूध संघाची निवडणूक केवळ सहकारी संस्थेपुरती मर्यादित राहिली नव्हती. या निवडणुकीत जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार आणि आमदारांच्या राजकीय ताकदीच्या जोरावर महायुतीने विजयासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. ठरावधारकांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. मात्र, मतमोजणीच्या फेऱ्यांमध्ये समविचारी आघाडीने घेतलेली आघाडी अखेर विजयात रूपांतरित झाली..महायुतीच्या नेत्यांनी एकत्रित ताकद लावूनही समविचारी आघाडीने १६ जागांवर विजय मिळविल्याने कोल्हापूरच्या राजकारणात सतेज पाटील यांचे वर्चस्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. या निकालाचा जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे पिछाडीवर; सतेज पाटलांचे सहा शिलेदार आघाडीवर; आघाडीवर, पिछाडीवर असणाऱ्या उमेदवारांची वाचा यादी.विजयी उमेदवारांची यादीसर्वसाधारण गट१. अभिजित प्रभाकर तायशेटे२. शशिकांत आनंदराव पाटील चुयेकर३. राहुल पांडुरंग पाटील४. चेतन अरुण नर५. अजित शशिकांत नरके६. किसन बापूसो चौगले७. अंबरीषसिंह संजय घाटगे८. बाबासाहेब श्रीपती चौगले९. राहुल बजरंग देसाई१०. विद्याधर बाबुराव गुरबे११. विरेंद्र संजय मंडलिक१२. मदन बाबुराव देसाई१३. बाबासाहेब विष्णू देवकर१४. राजेश नरसिंगराव पाटील१५. रणजितसिंह दिलीपराव पाटील१६. रणजितसिंह कृष्णराव पाटील१७. अजित पांडुरंग पाटील१८. सचिन दौलतराव घोरपडे१९. विश्वजीत दिनकरराव जाधव२०. युवराज दत्ताजीराव पाटील.महिला राखीव गट१. अंजना केदारी रेडेकर२. भाग्यश्री धीरज डोंगळेइतर मागासवर्गीय गट१. शशिकांत शामराव खोतअनुसूचित जाती गट१. राजू बाबा आवळेभटक्या-विमुक्त जमाती गट१. बयाजी शेळके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.