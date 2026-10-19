कोल्हापूर

Gokul Election Result 2026 : एकटा बास! मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ३ मंत्री, २ खासदार, १० आमदारांना पुरून उरले सतेज पाटील; वाचा विजयी उमेदवारांची फायनल यादी

Kolhapur Gokul Election Result : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने महायुतीला आव्हान दिले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार आणि आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी वाचा.
satej patil eknath shinde devendra fadanvis satej patil prakash abitkar hasan mushrif dhananjay mahadik Kolhapur Gokul Election Result

satej patil eknath shinde devendra fadanvis satej patil prakash abitkar hasan mushrif dhananjay mahadik Kolhapur Gokul Election Result

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Milk Union Election : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तीन मंत्री, दोन खासदार आणि दहा आमदार अशा दिग्गज नेत्यांची ताकद एका बाजूला, तर आमदार सतेज पाटील यांची रणनीती दुसऱ्या बाजूला, अशा अटीतटीच्या लढतीत सतेज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, गणपतराव पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारली. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय रणधुमाळीचा निकाल अखेर सतेज पाटील यांच्या बाजूने लागला. ठरावधारकांनी समविचारी आघाडीला स्पष्ट बहुमताचा कौल देत महायुतीला मोठा धक्का दिला. समविचारी आघाडीने १६ जागांवर विजय मिळविला, तर महायुतीला नऊ जागांवर समाधान मानावे लागले.

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