Gokul Election Latest News : गोकुळमध्ये पुन्हा ट्विस्ट! तीनही माजी अध्यक्ष पिछाडीवर; मंत्री हसन मुश्रीफांचे चिरंजीव नविद मुश्रीफांना धक्का? सतेज पाटलांचे महायुतीसमोर तगडे आव्हान

Naveed Mushrif Hasan Mushrif Satej Patil : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत पुन्हा एकदा धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नविद मुश्रीफ पिछाडीवर पडले असून, समविचारी आघाडीचे शशिकांत खोत यांनी आघाडी घेतली आहे. दुसरीकडे, राखीव गटातील पाच जागांपैकी महायुतीचा केवळ एक उमेदवार आघाडीवर असून, समविचारी आघाडीचे चार उमेदवार आघाडीवर आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीतील चुरस आणखी वाढली आहे..सर्वसाधारण आणि महिला गटातील एकूण २५ जागांच्या लढतीत महायुतीने १५ जागांवर आघाडी घेतली असून, समविचारी आघाडीचे सात उमेदवार आघाडीवर आहेत. सर्वसाधारण गटात महायुतीचे १४ उमेदवार आघाडीवर असून, समविचारी आघाडीचे सहा उमेदवार आघाडीवर आहेत. महिला गटात दोन्ही बाजूंमध्ये प्रत्येकी एका उमेदवाराने आघाडी घेतली आहे..महायुतीच्या शौमिका महाडिक महिला गटातून आघाडीवर आहेत. तर समविचारी आघाडीच्या अंजना रेडेकर यांनीही आघाडी कायम ठेवली आहे. राखीव गटात समविचारी आघाडीने चार जागांवर आघाडी घेतल्याने महायुतीसमोर आव्हान उभे राहिले आहे..Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे पिछाडीवर; सतेज पाटलांचे सहा शिलेदार आघाडीवर; आघाडीवर, पिछाडीवर असणाऱ्या उमेदवारांची वाचा यादी.दरम्यान, सर्वसाधारण गटातील महायुतीचे गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे आणि माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील हेही पिछाडीवर आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. मतमोजणीच्या पुढील फेऱ्यांमध्ये कोण बाजी मारणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.