Gokul Election Results : क्रॉस व्होटिंगचा फटका अन् नेत्यांच्या शपथांचा फज्जा; 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत कोणत्या तालुक्यात कुणाचा झाला घात?

-रमेश पाटीलम्हाकवे : महायुतीतून प्रमुख नेते एका बाजूला असतानाही पॅनेलप्रमुख मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र ‘गोकुळ’चे विद्यमान अध्यक्ष नविद मुश्रीफ तसेच युवराज पाटील फेरमतमोजणीत पराभूत (Hasan Mushrif Group Faces Setback in Kagal) झाले. या दोघांच्या पराभवाने मुश्रीफ गटाला धक्का बसला आहे. तालुक्यातील चारपैकी महायुतीमधील शिंदे सेनेचे वीरेंद्र मंडलिक व भाजपचे अमरिषसिंह घाटगे यांना विजयाचा गुलाल लागला. .मंत्री मुश्रीफ, माजी खासदार संजय मंडलिक, संजय घाटगे आणि समरजितसिंह घाटगे हे प्रमुख नेते एकत्र होते. विरोधात मोठे आव्हान उभे नसतानाही मुश्रीफ, पाटील यांचा पराभव कार्यकर्त्यांच्या जिव्हारी लागला. वीरेंद्र मंडलिक यांच्यासाठी हा विजय विशेष महत्त्वाचा ठरला. यापूर्वी गोकुळ आणि जिल्हा परिषद असा दोनवेळा त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. यावेळी मतपत्रिकेत शेवटी नाव असूनही त्यांनी विजय मिळवला. अमरिषसिंह घाटगे यांनी ‘गोकुळ’मध्ये सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवून हॅट्ट्रीक साधली. पॅनेलनुसार मतदान करण्याचे नेत्यांचे आवाहन आणि शपथांनाही बाजूला सारून मोठ्या प्रमाणात क्रॉस व्होटिंग झाले. मागीलवेळी वीरेंद्र मंडलिक यांच्या पराभवाने खदखद निर्माण झाली होती. तशी स्थिती पुढील राजकारणात मुश्रीफ, पाटील यांच्या पराभवाने होऊ शकते.दृष्टिक्षेपात...नविद मुश्रीफ, पाटील यांचा पराभव मुश्रीफ गटाला धक्कादायकवीरेंद्र मंडलिक यांना पहिल्यांदाच विजयाचा गुलालअमरिषसिंह घाटगे यांची ‘गोकुळ’मध्ये हॅट्ट्रीकपॅनेल टू पॅनेल मतदान करण्याच्या आवाहनाचा फज्जानेत्यांच्या एकीपुढे मतदारांची पसंती महत्त्वाची असते, हे निकालातून स्पष्ट.कोरे, नरके गटाने राखला पन्हाळ्यात ‘वट’-राजेंद्र दळवीपन्हाळा : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत पन्हाळा तालुक्यात महायुतीने आपले राजकीय वर्चस्व कायम राखले. आमदार डॉ. विनय कोरे, शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर यांच्या राजकीय समन्वयाची या निवडणुकीत कसोटी लागली. तालुक्यातील चार उमेदवारांपैकी तीन उमेदवार विजयी झाल्याने पन्हाळ्याला गोकुळ दूध संघात तीन संचालक मिळाले आहेत. या निवडणुकीत महायुतीकडून जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे अमरसिंह पाटील, भाजपचे विश्वास जाधव व चेतन नरके आणि शिवसेनेचे अजित नरके हे उमेदवार मैदानात होते. यामध्ये अमरसिंह पाटील, चेतन नरके आणि अजित नरके यांनी विजय मिळवला, तर विश्वास जाधव यांना पराभवाचा सामना करावा लागला..Gokul Election Results : कुठे क्रॉस व्होटिंगचा फटका, तर कुठे एकजुटीचा करिष्मा; गोकुळ निवडणुकीत 'या' तालुक्यांनी कशी बदलली संपूर्ण बाजी?.जिल्ह्यात महायुतीच्या राजकीय समन्वयात आमदार कोरे, आमदार नरके आणि बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. या निकालामुळे कोरे आणि नरके गटांचे तालुक्यातील राजकीय महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. मात्र, घटक पक्षांना मिळालेला प्रत्यक्ष मतदारांचा पाठिंबा समजण्यासाठी तालुकानिहाय मतदानाची आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे. ‘गोकुळ’च्या निकालामुळे पन्हाळा तालुक्यातील राजकीय समीकरणांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता असून, आगामी स्थानिक राजकारणात या निकालाचे पडसाद उमटू शकतात.दृष्टिक्षेपात...गोकुळच्या निवडणुकीत जनसुराज्यचा निसटता विजयनरके बंधूंचे पन्हाळ्यात वर्चस्व कायममहायुतीच्या एकजुटीबाबत प्रश्नचिन्ह कायमजनसुराज्य शक्ती पक्षासमोर आत्मचिंतनाचे आव्हानमतदारांचा कौल ‘जनसुराज्य’साठी धोक्याची घंटा.राजू आवळेंना संधी, राजकीय बदलाची नांदी-अतुल मंडपेहातकणंगले : ऐनवेळी माजी आमदार राजू आवळे यांनी विजयश्री मिळवली. त्यामुळे तालुक्यातील महाडिक गट, विनय कोरे गट, आवाडे गटांसहीत खासदार धैयेशील माने, आमदार अशोकराव माने, माजी आमदा डॉ. सुजित मिणचेकर आदींना भविष्यातील राजकारणाची वेगळ्या पद्धतीने पेरणी करायला लागण्याची शक्यता आहे..गेल्या काही दिवसांपासून गोकुळच्या निमित्ताने महायुती आणि समविचारी आघाडीकडून आपापली बाजू मतदारांपर्यंत ठामपणे पटवून दिली जात होती. महायुतीकडून मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, शौमिका महाडिक, आमदार विनय कोरे, खासदार माने, आमदार माने, राहूल आवाडे हे, तर समविचारीकडून सतेज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार राजू आवळे, राजीव आवळे, ऋतुराज पाटील आदी मंडळी यासाठी आघाडीवर होती. मात्र, आज लागलेल्या निकालाने सर्व चित्रच बदलून टाकले असून, कोरे गटालाही हा निकाल आत्मचिंतन करायला लावणारा ठरणार आहे.दृष्टिक्षेपात...महायुतीसमोर आत्मचिंतन करण्याची वेळमोठ्या प्रमाणात क्रॉस व्होटिंगआमदार सतेज पाटील यांचे वर्चस्वकोरे आणि महाडिक गटाला विचार करावा लागणारभविष्यातील राजकारणांवर परिणाम करणारा निकाल.Gokul Election Result : 'गोकुळ'च्या निकालाने मंडलिक-मुश्रीफ वादाला उकळी! वीरेंद्र मंडलिक 'इन', नविद 'आउट; वाचा हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाच्या पराभवामागची Inside story.आबिटकर, के. पी. पाटील यांनी राखले आपापले ‘गड’-अरविंद सुतारगारगोटी : दोन्ही आघाड्यांकडून तालुक्याला चार संचालकपदाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व मिळाल्याने समर्थकांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे. मात्र, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे. या निवडणुकीत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि माजी आमदार के. पी. पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. मात्र, त्यांनी आपापले गड राखण्यात यश मिळवले..महाविकास आघाडीचे राहुल देसाई, महायुतीतून रणजितसिंह पाटील, विश्वजित जाधव, मदन देसाई यांना विजयासाठी वैयक्तिक गाठीभेटीवर भर दिल्याने दोन्ही आघाडींतील चौघांना संचालकपदाची संधी मिळाली. राजकीय पार्श्वभूमी नसताना सचिन घोरपडे यांनी झुंज दिली; पण त्यांना अपयशास सामोरे जावे लागले. ‘गोकुळ’च्या निकालाचे परिणाम आगामी जिल्हा बँकेची निवडणूक, विधानसभा निवडणूक आणि तालुक्यात होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. या निकालाने तालुक्यात काँग्रेसला अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. दोन्ही आघाड्यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले, तरी आगामी निवडणुकांसाठी नेत्यांना नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे. मतदारांचा कल, स्थानिक नेतृत्वाची ताकद आणि कार्यकर्त्यांची एकजूट या बाबी आगामी राजकीय संघर्षात निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.दृष्टिक्षेपात...‘गोकुळ’च्या निकालाने राजकीय गणिते बदललीतालुक्यातील आगामी निवडणुकांवर निकालाचा प्रभाव शक्यनेत्यांना नव्याने नियोजन करावे लागणारकाँग्रेसला येणार ‘अच्छे दिन’महायुतीबाबत ठरावधारकांमध्ये नाराजी...द्वेषाने केले मनात घर, पराभूत झाले मातब्बर-राजू पाटीलराशिवडे बुद्रुक : अनेक वर्षे सत्तेवर असलेले अरुण डोंगळे आणि त्याच तोडीने नेतृत्व करणारे ए. वाय. पाटील या मातब्बरांना आपापसातील द्वेषामुळे पराभव स्वीकारावा लागला. याउलट सतेज पाटील यांच्यावर विश्वास ठेवून उमेदवारी घेतलेले उमेदवार निवडून देण्याकडे मतदारांनी कौल दिला. दोन नंबरचे मतदान तालुक्यात असतानाही आजवर जिल्ह्याच्या नेत्यांनी सवतीची वागणूक दिली. याची सल येथील जनतेला होतीच. या निवडणुकीत महायुतीकडून केवळ दोन उमेदवार जाहीर केले. डोंगळे आणि ए. वाय. पाटील यांच्या पत्नी अर्चना इतक्यापुरते मर्यादित ठेवून जाहीर केलेले किसन चौगले यांना डावलले..ही संधी साधून सतेज पाटील यांनी चौगले यांना आपल्या गोठात घेतलेच, शिवाय तालुक्याला झुकते माप देऊन चार उमेदवारी दिल्या. अरुण डोंगळे यांची सून भाग्यश्री, अभिजित तायशेटे, रणधीर मोरे आणि किसन चौगले यांच्यामुळे मतदारांमध्ये बळ निर्माण झाले आणि त्याचे रूपांतर मताधिक्यात झाले. मात्र, मोरे विजयापर्यंत पोहोचले नाहीत. एकीकडे डोंगळे-पाटील यांच्याकडून वर्चस्वाचे राजकारण होत असतानाच मतदारातील अंडर करंट आघाडीच्या बाजूने होता, हे निकालातून स्पष्ट झाले. अरुण डोंगळे यांचा पराभव जिव्हारी लागला असला तरी पुतण्या धीरज यांची पत्नी म्हणजे सुनेच्या विजयाने परंपरा कायम ठेवली.दृष्टिक्षेपात...ए. वाय. यांना नडला अतिआत्मविश्वासअभिजित तायशेटे सर्वाधिक मताधिक्य घेऊन विजयीकिसन चौगले यांना बंडाचा निर्णय फायद्याचाजिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर परिणाम शक्यनिकालाने तालुक्याच्या राजकारणाचे वारे फिरले.वडिलांचे कार्य, सोबत यड्रावकर; ‘रणजितसिंह’चा विजय सुकर-डी. आर. पाटीलशिरोळ : क्रॉस व्होटिंगमुळे अनेक दिग्गज नेत्यांना पराभवाचा धक्का बसला असताना ‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी अध्यक्षपदाच्या काळात तीन वेळा केलेली दूध दरवाढ, ‘गोकुळ’च्या प्रगतीसाठी घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे ठरावधारकांनी रणजितसिंह पाटील यांना विजयाचा मुकुट बहाल केला. आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिलेली साथ मोलाची ठरली आहे..Satej Patil Strategy In Gokul Election : महायुतीचे तीन मंत्री, मुख्यमंत्री एका बाजूला अन् सतेज पाटील एकटे; 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत कसा पेटवला 'वादळात दिवा'?.आमदार यड्रावकर यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत दिलीप पाटील यांचे सुपुत्र रणजितसिंह पाटील यांना ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत संधी देऊ, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करताना आमदार यड्रावकर यांनी दूरदृष्टी ठेवत बहुजन समाजाच्या युवा नेतृत्वाला महायुतीच्या पॅनेलमध्ये संधी दिली. रणजितसिंह पाटील यांना त्यांचे वडील दिलीप पाटील यांचा राजकीय वारसा विजयाकडे नेण्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. दिलीप पाटील यांनी शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यांतील दूध उत्पादकांसाठी, शिरोळ तालुक्यामध्ये अद्ययावत चिलिंग सेंटर उभे केल्याने दूध उत्पादकांना त्यांचा फायदा झाला. याचा विचार ठरावधारकांनी रणजितसिंह पाटील यांना बळ देत दिलीप पाटील यांच्या कार्यातून उतराई होण्याचा प्रयत्न केला आहे.दृष्टिक्षेपात...बेरजेच्या राजकारणामुळे यड्रावकर गटाला बळकटी‘फ्रेश’ चेहऱ्याला संधी दिल्यामुळे ठरावधारकांची पसंतीक्रॉस व्होटिंगमध्येपै-पाहुण्यांची साथदिलीप पाटील यांच्या कार्याची संस्थांनी घेतली दखल‘गोकुळ’मधील विजयाने गटाला मिळणार बळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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