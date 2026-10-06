कोल्हापूर

Kolhapur Gokul Election: ‘गोकुळ’च्या एका जागेवरून महायुतीत तिढा; राष्ट्रवादीला आणखी एक जागा, यड्रावकर गटाच्या जागेवरून घमासान

Mahayuti Deadlock Over One Gokul Election Seat Deepens: गोकुळच्या एका जागेवरून महायुतीत तिढा; राष्ट्रवादीला आणखी एक जागा देण्यावर चर्चा
Gokul Election Mahayuti Seat Sharing Dispute Deepens As NCP Gets Another Seat And Fight Erupts Over Yadravkar Group

Gokul Election Mahayuti Seat Sharing Dispute Deepens As NCP Gets Another Seat And Fight Erupts Over Yadravkar Group

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाला आणखी एक जागा हवी असल्याने या जागेवरून उमेदवार निश्‍चितीचा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यात आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर गटाला राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून जागा देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे; पण याला राष्ट्रवादीतूनच अंतर्गत विरोध आहे.

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