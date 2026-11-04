कोल्हापूर

Gokul Directors Mumbai Visit : गोकुळमधील महायुतीच्या संचालक पुन्हा सहलीवर; कोल्हापूर विमानतळावरून मुंबईकडे रवाना; नेत्यांच्या भेटीनंतर अलिबागमध्ये राहणार?

Gokul Directors Mahayuti : गोकुळमधील महायुतीचे संचालक पुन्हा सहलीवर रवाना झाले आहेत. कोल्हापूर विमानतळावरून मुंबईकडे रवाना झाल्यानंतर नेत्यांच्या भेटी घेऊन अलिबागला जाण्याची शक्यता आहे.
Gokul Directors Mumbai Visit

Gokul Directors Mumbai Visit

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Milk Union Political Update : गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात संचालकांच्या सहलीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. महायुतीचे संचालक आज (ता. ४) कोल्हापूर विमानतळावरून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक असल्याने प्रथम महायुतीच्या नेत्यांची भेट घेऊन त्यानंतर हे संचालक अलिबागला जाणार आहेत. अलिबागमधून पुढे कोकण पर्यटनाचा त्यांचा बेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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