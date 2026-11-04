Gokul Directors Mumbai Visit : गोकुळमधील महायुतीच्या संचालक पुन्हा सहलीवर; कोल्हापूर विमानतळावरून मुंबईकडे रवाना; नेत्यांच्या भेटीनंतर अलिबागमध्ये राहणार?

Gokul Milk Union Political Update : गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात संचालकांच्या सहलीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. महायुतीचे संचालक आज (ता. ४) कोल्हापूर विमानतळावरून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक असल्याने प्रथम महायुतीच्या नेत्यांची भेट घेऊन त्यानंतर हे संचालक अलिबागला जाणार आहेत. अलिबागमधून पुढे कोकण पर्यटनाचा त्यांचा बेत असल्याची माहिती समोर आली आहे..दरम्यान, गोकुळच्या राजकारणावरून सतेज पाटील यांनी महायुतीवर टीका करणारे पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी महायुतीच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याला महायुतीच्या वतीनेही प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. त्यामुळे संचालकांच्या या नव्या सहलीला केवळ पर्यटनाची पार्श्वभूमी नसून गोकुळमधील राजकीय घडामोडींचीही जोड मिळाली आहे..Gokul Election Controversy : 'गोकुळ'मध्ये कौल आपल्यालाच मिळाला, अशा आविर्भावात राहू नका; आमदार सतेज पाटलांच्या पत्राला महायुतीचे जोरदार प्रत्युत्तर.दरम्यान, गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सध्या दोन्ही आघाड्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, २९ ऑक्टोबरला झालेल्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे सर्व १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब झाली. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीचा पेच कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.