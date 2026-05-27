Gokul Milk Union Halal Certificate : गोकुळ दूध संघाच्या उत्पादनांना ‘हलाल’ प्रमाणपत्र; निवडणुकीपूर्वी नवा वाद पेटण्याची चिन्हे, हलाल म्हणजे काय?

halal certification controversy : गोकुळ दूध संघाच्या काही उत्पादनांना देण्यात आलेल्या ‘हलाल सर्टिफिकेट’मुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची चिन्हे असून, विरोधकांकडून सत्ताधारी गटाला लक्ष्य करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गोकुळ दूध संघाच्या तूप, लोणी आणि दूध पावडर या उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष असताना हे प्रमाणपत्र घेण्यात आल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयामागील उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..यापूर्वी आमदार शिवाजी पाटील यांनी गोकुळच्या कारभारावर विविध आरोप केले होते. त्यात आता हलाल प्रमाणपत्राचा मुद्दा नव्याने समोर आल्याने निवडणुकीतील वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, हसन मुश्रीफ यांनी आगामी निवडणुकीत महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने या वादाला राजकीय रंग चढण्याचीही शक्यता आहे..विरोधी गटाकडून या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गोकुळ दूध संघाची निवडणूक पुढील काही दिवसांत होणार असून, या पार्श्वभूमीवर हलाल प्रमाणपत्राचा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, गोकुळ प्रशासनाकडून यासंदर्भात अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही..Kolhapur Gokul Dudh Sangh Election 2026 : आदेश आला रे..! कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू; ठराव दाखल तारीख जाहीर.हलाल म्हणजे काय?‘हलाल’ हा इस्लाम धर्मातील संकल्पना असून, इस्लामिक नियमांनुसार मान्य किंवा ग्राह्य असलेल्या गोष्टींना ‘हलाल’ म्हटले जाते. खाद्यपदार्थ, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने किंवा इतर उत्पादनांमध्ये वापरण्यात आलेले घटक आणि उत्पादन प्रक्रिया इस्लामिक निकषांनुसार असल्यास संबंधित संस्थांकडून ‘हलाल सर्टिफिकेट’ दिले जाते. काही कंपन्या मुस्लिम ग्राहकांच्या बाजारपेठेचा विचार करून किंवा निर्यातीसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेतात. विशेषतः मध्यपूर्व देशांमध्ये निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांसाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.