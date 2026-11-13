Gokul Milk Price Hike : अमूलनंतर आता गोकुळ दूधही महागणार? खरेदी-विक्री दरात प्रतिलिटर 2 रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता, नूतन अध्यक्ष राजेश पाटील घेणार मोठा निर्णय!

कोल्हापूर : लवकरच गोकुळच्या दूध खरेदी-विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. नूतन अध्यक्ष शनिवारच्या संचालकांच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्षा दूध दरवाढीला पुढील आठवड्यात मुहूर्त मिळण्याची शक्यता (Gokul milk rate increase in Kolhapur) आहे..अमूलने दूध विक्री दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ केली आहे. तसेच इतर छोट्या मोठ्या दूध संस्थांकडूनही दूध खरेदी विक्री दरात वाढ केली जात आहे. नुकतीच गोकुळचे नूतन अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी शनिवारी पहिली बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये दूध दराबाबत सविस्तर चर्चा होणार आहे. दूध खरेदी आणि विक्री दोन्ही मध्ये साधारण दोन रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे..गोकुळच्या दूध दरात नेमकी किती वाढ होणार?अमूल आणि मदर डेअरीच्या दरवाढीनंतर आता गोकुळनेही दूध दर वाढवले, तर ग्राहकांच्या मासिक खर्चात आणखी भर पडू शकते. दुसरीकडे, खरेदी दरात वाढ झाल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, गोकुळच्या दूध दरात नेमकी किती वाढ होणार आणि ती कधीपासून लागू होणार, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाहीये. त्यामुळे उद्याच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसह ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे..Chandrakant Patil Gokul Election : 'चंद्रकांतदादा होणं सोपं नाही..'; निवडणुकीच्या अंदाजामुळे ट्रोल झालेल्या मंत्र्यांच्या बचावात उतरले समर्थक, शहरभर लागले 'दादा पॅटर्न'चे बॅनर्स.अमूल दूध दरात प्रति लीटर ४ रुपयांची वाढदेशातील आघाडीची डेअरी कंपनी अमूलने दुधाच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या दरानुसार, अमूल गोल्ड दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर ४ रुपयांची, तर अमूल ताजाच्या दरात प्रति लिटर २ रुपयांची वाढ करण्यात आलीये. या दरवाढीचा परिणाम दररोज अमूल दूध खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या मासिक बजेटवर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.