Gokul Milk Kolhapur : ...तर शनिवारपासून गोकुळ संघाला दूध देणार नाही, आगामी निवडणुकीत विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत पकडण्याची तयारी

हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे)डिबेंचर रकमेवरून संघर्ष तीव्र: ‘गोकुळ’ दूध संघाने ४५ टक्के डिबेंचर रक्कम शुक्रवार (ता.१०) पर्यंत न दिल्यास उपोषण करण्याचा इशारा जिल्हा दूध उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष ज्योतिराम घोडके यांनी दिला.दूधपुरवठा बंद करण्याची चेतावणी: शनिवार (ता.११) पासून जिल्ह्यातील दूध उत्पादक ‘गोकुळ’ला दूधपुरवठा थांबवणार, असा निर्णय बैठकीत जाहीर.पशुपालक अडचणीत: सततच्या डिबेंचर कपातीमुळे दूध संस्थांना दिवाळी रिबेट देणे अवघड, तसेच लंपी व इतर आजारांमुळे पशुपालन संकटात, अशी तक्रार..Gokul Milk Producers : ‘डिबेंचर ४५ टक्के रक्कम जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) शुक्रवार (ता.१०) पर्यंत दिली नाही, तर ‘गोकुळ’ कार्यालयाच्या दारात उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शनिवार (ता.११) पासून जिल्ह्यातील दूध उत्पादक गोकुळला दूध देणार नाहीत’, असा इशारा जिल्हा दूध उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष ज्योतिराम घोडके यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. माणिक शिंदे यांच्यासह संस्था पदाधिकारी उपस्थित होते..घोडके म्हणाले, ‘गोकुळने तालुक्यासह जिल्ह्यातील दूध संस्थांचे ४५ टक्के डिबेंचर संघाकडे ठेवल्याने दूध संस्थांना उत्पादकांच्या दिवाळी रिबेट देणे अडचणीचे ठरले आहे. पशुपालन व्यवसाय अडचणीत आहे. लाळ खुरकत, लंपी यामुळे पशुपालकांच्या अडचणी वाढत आहेत. दूध संघाने वारंवार गायीच्या दुधात केलेली कपात पशुपालकांना परवडणारी नाही, त्यामुळे आम्ही ही मागणी करीत आहोत.’.ॲड. माणिक शिंदे म्हणाले, ‘डिबेंचर म्हणजे एका संस्थेने दुसऱ्या संस्थेला दिलेले कर्ज असा अर्थ होतो. सध्या ही कपात करणे योग्य नाही. संघाने केलेल्या कपातीमुळे संस्थांना पुढील कामकाज अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे आम्ही शनिवारी (ता.११) संघाच्या कार्यालयासमोर उपोषण करणार आहे. मी स्वतः, ज्योतिराम घोडके, पन्हाळा तालुकाध्यक्ष अनिल जाधव, करवीर तालुका अध्यक्ष मच्छिंद्र पाटील, सदस्य अनिल कुरणे, राजाराम पाटील, खेबवडे हे उपोषणाला बसणार आहोत.’ पत्रकार परिषदेस बाळासाहेब पाटील आणि युवराज शेलार उपस्थित होते..Kolhapur ACB Raid : 'खुशाल' जगण्याचा हव्यास, निवृत्त अधिकाऱ्याच्या घरावर रेड; मूळ संपत्तीपेक्षा ७६ टक्के संपत्ती कमावली.दरम्यान, संघाकडे पाचशे कोटींच्या ठेवी असताना डिबेंचर कपातीची गरज काय, असा सवाल करून याबाबत दुग्ध विभागाकडे दाद मागणार असल्याची माहिती भैरवनाथ दूध संस्था, गंगापूरचे अमरसिंह पाटील यांनी दिली. संजय मगदूम यांनी गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक डिबेंचर कपात केल्याचे सांगून माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तीन वर्षे डिबेंचर कपात केली नव्हती, असे सांगितले. यावेळी गडमुडशिंगीचे उपसरपंच तानाजी पाटील उपस्थित होते..सामान्य प्रश्नोत्तरं (FAQs)प्र.१: या आंदोलनाचा मूळ मुद्दा काय आहे?उ. – ‘गोकुळ’ दूध संघाने विविध दूध संस्थांकडील ४५% डिबेंचर रक्कम थकवली असून, ती परत मिळवण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.प्र.२: जर ‘गोकुळ’ने रक्कम दिली नाही तर काय होणार?उ. – १० ऑक्टोबरपर्यंत रक्कम न दिल्यास ११ ऑक्टोबरपासून उपोषण आणि दूधपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.प्र.३: उपोषणात कोण सहभागी होणार आहेत?उ. – ज्योतिराम घोडके, ॲड. माणिक शिंदे, अनिल जाधव, मच्छिंद्र पाटील, अनिल कुरणे, राजाराम पाटील आणि खेबवडे हे प्रमुख पदाधिकारी उपोषणात सहभागी होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.