कोल्हापूर

गोकुळकडून दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा; म्हैस अन् गाय दूध खरेदी दरात वाढ

११ ऑगस्टपासून हे सुधारित दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे गोकुळशी संलग्न दूध उत्पादकांना महिन्याला सुमारे पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त दर मिळणार आहे.
Gokul Milk Price Hike: Buffalo Milk Rate Increased by Rs 1.50, Cow Milk by Rs 1

Gokul Milk Price Hike: Buffalo Milk Rate Increased by Rs 1.50, Cow Milk by Rs 1

esakal

Shubham Banubakode
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कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’ने दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला आहे. गोकुळकडून म्हैस दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर १ रुपया ५० पैसे, तर गाय दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर १ रुपया वाढ करण्यात आली आहे. ११ ऑगस्टपासून हे सुधारित दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे गोकुळशी संलग्न दूध उत्पादकांना महिन्याला सुमारे पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त दर मिळणार आहे.

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Gokul milk cost rise
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