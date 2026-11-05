Gokul Milk Supply Disrupted : 'गोकुळ'च्या मुंबई-पुण्यातील दूध विक्रीवर 50 टक्के परिणाम; पेठनाका, नागठाण्यात 14 टँकर अडकल्याने संकट, आंदोलनाचा मोठा फटका

कोल्हापूर : ऊस दर आंदोलनाचा फटका गोकुळ दूध संघाच्या दूध विक्रीवर झाला आहे. पुणे-मुंबईकडे जाणारे सुमारे साडेसात लाख लिटर म्हणजे पन्नास टक्के दुधाचा पुरवठा आज होऊ शकला (Kolhapur Gokul milk tanker traffic congestion news) नाही. महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद असल्यामुळे काल परत येणारे टॅंकर वाहतूक कोंडीमध्येच अडकले असल्यामुळे ते आज दूध भरण्यासाठी येऊ शकले नाहीत. हे टॅंकर वाहतूक कोंडीतून सोडवून मिळावेत, अशी विनंती करणारे पत्र पोलिस अधीक्षकांना दिले आहे..गोकुळचे सुमारे साडेनऊ लाख लिटर मुंबई आणि सुमारे साडेपाच लाख लिटर दुधाची विक्री पुणे परिसरात होते. मुंबई आणि पुण्याला काल गेलेले टॅंकर वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत. त्यामुळे पुन्हा दूध भरण्यासाठी ते आज गोकुळ दूध प्रकल्पावर पोहोचलेच नाहीत. त्यामुळे पुणे आणि मुंबईला होणाऱ्या दूध पुरवठ्यात पन्नास टक्के घट झाली आहे..Gokul Chairman Election 2026 : निवडून आलेले 25 संचालकच अध्यक्षपदासाठी पात्र; 'गोकुळ'मध्ये शासननियुक्तांना मतदानाचा अधिकार; पण पदाधिकारी होता येणार नाही.पेठनाका, आष्टा, नागठाणे अशा कोल्हापूर,सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात हे टॅंकर अडकले आहेत. ठिकठिकाणी हे १४ टॅंकर वाहतूक कोंडीत अडकल्यामुळे गोकुळ दूध संघाचा मोठा तोटा झाला आहे. परिणामी ग्राहकांना त्याचा फटका बसला आहे. उद्यापर्यंत ही स्थिती अटोक्यात आली नाही तर मुंबई-पुण्याच्या दूध पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारात येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.