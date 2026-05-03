Hasan Mushrif Gokul Milk Trap : अजित दादा गेले मंत्री मुश्रीफ अडकले चक्रव्यूहात, ‘गोकुळ’मधील किरकोळ चुका बनल्या गंभीर ; ईडी पुन्हा लागणार मागे?

Kolhapur political news : 'गोकुळ' मध्ये काय घडलं-बिघडलं यावर आता चर्चा रंगत आहे. 'गोकुळ'चे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांना विरोधकांनी आणि महायुतीतील नेत्यांनीच पद्धतशी चक्रव्युहात अडकवले. छोट्या पण मोठे नुकसान करणाऱ्या चुकांवर वेळीच लक्ष दिले असते, तर आज वेळ बदलली असती, हे न्यायालयाच्या निकालानंतर नेत्यांना समजून चुकले आहे..सर्किट बेंचने १३२० संस्थांच्या सुनावणीनंतरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर गोकुळच्या नेत्यांचं काय चुकलं, कुठं दुर्लक्ष झाले, त्याचा फायदा कोणी घेतला, हे स्पष्ट दिसून आले. यातून महायुतीतील गटबाजी पुढे आली आहे. आता निवडणूक लांबली असली, तरीही त्याचा फायदा थेट कोणाला होईल, यावर तर्कवितर्क लावले जात आहेत. राजकारण होत राहते..मात्र, यावेळी थेट दूध संस्था टार्गेट झाल्या. यातच 'गोकुळ'चे नेते हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांनी दूध उत्पादकांचे भले केले, हे अहवालावरून स्पष्ट दिसत असले, तरीही भ्रष्टाचारावर बोट ठेवणे हे लोकशाहीचे लक्षणही येथे दिसून आले. मात्र, मुश्रीफ एकटेच टार्गेट झाले. त्यांना कोणी टार्गेट केले हेसुद्धा 'ओपन सिक्रेट'राहिले. प्रत्यक्षात ठरावासाठी प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली सुरू झाल्या आणि विरोधकांनी पूर्वीपासून सुरू केलेली मोहीम अधिक आक्रमक झाली. यातून निवडणूक लांबणीवर पाडण्याचा विरोधकांचा डाव यशस्वी झाला..Tukaram Munde Gokul milk Kolhapur : 'गोकुळ दूध संघावर प्रशासक म्हणून तुकाराम मुंडे नियुक्त करा', शिवाजी पाटलांच्या गुगलीने चर्चांना उधाण.काय घडलं.. काय बिघडलं...मंत्री मुश्रीफ यांना वेगवेगळ्या याचिकेतून चक्रव्यूहात अडकवले.नेते दोन असले, तरीही एकटे मुश्रीफ टार्गेट.अवसानातील मुद्दा मुश्रीफांनी वेळीच निकाली काढला नाही.न्यायालयीन लढाईमुळे राजकीय वजन वापरता आले नाही.संचालकांना मुदतवाढ नाही हा कायदा बदलला, तो पहिल्यांदाच 'गोकुळ'ला लागू झाला.अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांतूनही झालेले राजकारण अयशस्वी ठरले.उपमुख्यमंत्री अजित पवार हयात नसल्यामुळे धाडसी निर्णय घेण्यावर मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर मर्यादा आल्या.