Gokul Milk Union Election : सतेज पाटलांविरोधात, हसन मुश्रीफांनी कंबर कसली; ठरावधारक ऐन सणासुदीत सहलीवर; क्रॉस व्होटिंग रोखण्यासाठी महायुतीकडून जोरदार फिल्डींग

Gokul Election News : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत जागावाटपावरून महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये ६ महिन्यांपासून घमासान सुरू होते. दरम्यान, महायुतीकडून पॅनेल जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग होण्याची आणि ऐनवेळी ठरावधारकांकडून दगाफटका होईल म्हणून महायुतीने खबरदारी घेतली आहे. यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच ठरावधारकांना सहलीवर पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळातही ठरावधारकांना एकत्र ठेवून मतदानापर्यंत त्यांची एकजूट कायम राखण्याची कसरत महायुतीच्या नेत्यांना करावी लागत आहे..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतील राजकीय हालचालींना वेग आला असून, दोन्ही बाजूंकडून विजयासाठी रणनीती आखली जात आहे. महायुतीमध्ये जागावाटपावरून झालेल्या चर्चांनंतर उमेदवार निश्चित करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष मतदानात ठरावधारकांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे आपल्या बाजूचे ठरावधारक फुटू नयेत, विरोधकांच्या संपर्कात जाऊ नयेत आणि मतदानावेळी पॅनलच्या विरोधात मतदान होऊ नये, यासाठी महायुतीच्या नेत्यांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे..ठरावधारकांना सहलीवर पाठविण्याबरोबरच त्यांच्याकडून एकत्र राहण्याच्या शपथा घेण्यावरही भर देण्यात आला आहे. सर्वांनी पॅनल टू पॅनल मतदान करावे, अशा सूचना नेत्यांकडून देण्यात आल्या आहेत. निवडणुकीत केवळ उमेदवार निवडून आणणे पुरेसे नसून, मतदानाच्या दिवशी ठरावधारकांची मते एकत्रितपणे मिळविणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे मतदानापूर्वीच ठरावधारकांची बांधणी करण्यासाठी महायुतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत..Satej Patil vs Hasan Mushrif : सतेज पाटलांकडून हसन मुश्रीफांना धक्क्यावर धक्के, माजी संचालक किसन चौगलेंचा प्रवेश; राधानगरी तालुक्याची समिकरणे बदलणार.महायुतीकडून या सहलीला देवदर्शनाचे स्वरूप दिले जात असले, तरी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठरावधारकांची एकजूट टिकविणे आणि क्रॉस व्होटिंगचा धोका टाळणे, या दृष्टीने या हालचालींकडे पाहिले जात आहे. जागावाटपानंतर आता ठरावधारकांना सांभाळण्याची जबाबदारी नेत्यांवर आली असून, मतदानाच्या दिवशी ही रणनीती कितपत यशस्वी ठरते, याकडे गोकुळच्या निवडणुकीतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.