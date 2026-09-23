Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार?; माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळेंच्या मनातलं ओठावर आलं

Gokul Election Kolhapur : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या दिशेने आजपासून वाटचाल सुरू झाली आहे. उमेदवारांच्या इच्छेपेक्षा जिल्ह्यातील नेतेमंडळींनी एकत्र येऊन निर्णय घेतल्यास निवडणूक बिनविरोध होणे अवघड नाही, असे मत गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी व्यक्त केले. ८ ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख असून, त्यावेळी निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल, असेही डोंगळे म्हणाले..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसंदर्भात डोंगळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, ‘‘बरीच प्रक्रिया पुढे झालेली आहे. यापेक्षाही चांगल्या गोष्टी घडतील, अशी अपेक्षा करूया. सर्वांना सुबुद्धी यावी आणि संघर्ष कमी व्हावा. माणूसही या धावपळीला कंटाळतो. त्यामुळे कुठेतरी निवडणूक बिनविरोध होईल, असे मला वाटते.’’.‘‘गोकुळची निवडणूक बिनविरोध करण्याची वाटचाल आजपासून सुरू झाली आहे. हे नेतेमंडळींच्या हातात आहे, उमेदवारांच्या हातात नाही. जिल्ह्यातील सर्व नेते एकत्र येऊन निर्णय घेतला, तर निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक उमेदवाराला ‘बिनविरोध व्हावी, पण मी असावा’ असे वाटते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत सर्वांना संधी देणे शक्य नाही,’’ असे डोंगळे यांनी स्पष्ट केले..Arun Dongale Gokul Milk Election : गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळेंची मोठी घोषणा; ‘ही माझी शेवटची गोकुळची निवडणूक’.सर्व इच्छुकांना संधी द्यायची असल्यास गोकुळच्या पोटनियमात बदल करून संचालकांच्या जागा वाढवाव्या लागतील. अन्यथा जागांच्या मर्यादेमुळे सर्वांना संधी देणे शक्य होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, निवडणूक बिनविरोध न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य, शिवसेना, काँग्रेससह विविध गटांनी आपापल्या पद्धतीने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून, जागावाटप करताना पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बिनविरोधचा निर्णय न झाल्यास सर्वजण निवडणुकीला सामोरे जातील, असेही डोंगळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.