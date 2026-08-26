Gokul Milk Union Election: महायुतीतील वादाचा दूध संस्थांना फटका; सतेज पाटील शिरोळ तालुक्यात ठरावदार संस्थांना भेट

शिरोळ: जिल्हा सहकारी दूध संघाच्या (गोकुळ) निवडणूक प्रक्रियेतील हरकतीवरून महायुतीतील वादाचा सर्वसामान्य दूध संस्थांना फटका बसत आहे. गोकुळला दूध पुरवठा करणाऱ्या सर्व दूध संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. अशा संस्थांमुळेच गोकुळचा नावलौकिक आहे. .पण, गोकुळच्या अशाच दूध संस्थांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी महायुतीतील वाद कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला. आमदार सतेज पाटील यांनी कालपासून गोकुळ दूध उत्पादक शेतकरी आणि ठरावदार संस्थांना भेट देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. आज शिरोळ तालुक्यात हा दौरा झाला. यावेळी ते बोलत होते..Gold Rate Today: सोन्याच्या दराबाबत मोठी अपडेट! आज तुमच्या शहरात किती रुपयांना मिळतंय 22 कॅरेट सोनं?.आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘ज्या-ज्या दूध संस्थांवर हरकती घेतल्या आहेत. त्या-त्या संस्थांना नोटीस पाठविणे गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रकारची नोटीस नसताना संबंधित संस्थेने हरकतीला कोणते उत्तर द्यायचा, हा प्रश्न आहे. ज्या दूध संस्था गोकुळला दूध पुरवठा करून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देतात. अशा संस्थांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी सुरू असलेला महायुतीतील संघर्ष सर्वसामान्य दूध उत्पादक आणि ठरावदार दूध संस्थांच्या मुळावर येत आहे..महायुतीत कितीही वाद असला तरीही तो वाद दूध संस्थांवर येऊ नये. त्यांना त्यांचा अधिकार मिळाला पाहिजे. विनाकारण या संस्थांना महायुतीतील अंतर्गत वादात भरडले जात आहे. मात्र, गोकुळला दूध पुरवठा करणाऱ्या सर्व दूध संस्थांमागे आम्ही ठामपणे उभे आहोत. दूध संस्था आणि सभासदांच्या हक्कासाठी सर्व पातळीवरील लढाई लढली जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.