कोल्हापूर

Gokul Milk Union Election: महायुतीतील वादाचा दूध संस्थांना फटका; सतेज पाटील शिरोळ तालुक्यात ठरावदार संस्थांना भेट

Mahayuti Dispute Sparks Row Over Gokul Election: गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेतील हरकतींवरून महायुतीतील वादाचा दूध संस्थांना फटका बसत असल्याचा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
Gokul Milk Union Election

Gokul Milk Union Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरोळ: जिल्हा सहकारी दूध संघाच्या (गोकुळ) निवडणूक प्रक्रियेतील हरकतीवरून महायुतीतील वादाचा सर्वसामान्य दूध संस्थांना फटका बसत आहे. गोकुळला दूध पुरवठा करणाऱ्या सर्व दूध संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. अशा संस्थांमुळेच गोकुळचा नावलौकिक आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
maharashtra
Paschim maharashtra
Gokul Election
paschim maharshtra
Gokul Milk Politics
Marathi News Esakal
www.esakal.com