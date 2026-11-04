Gokul Chairman Election Controversy : सहकार कायद्यामध्ये 'गोकुळ'साठी सोईस्कर बदल? स्पष्ट बहुमत नसतानाही महायुतीचा अध्यक्ष बसणार? कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट

मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाची सत्ता घेण्यासाठी महायुतीने सहकार कायद्यात सोईस्कर बदल करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या (Gokul Milk Union chairman election 2026) आहेत. सत्तास्थापनेसाठी स्पष्ट बहुमत नसल्याने चार शासननियुक्त (स्वीकृत) संचालक नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तयारी सुरू आहे. सुरुवातीला सहकार खात्याने या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता; मात्र सत्ताधारी नेत्यांच्या आग्रहामुळे अखेर हे संचालक नेमले जाणार असून, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे..‘गोकुळ’ ही महाराष्ट्रातील यशस्वी सहकारी संस्थांपैकी एक आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने सर्वाधिक १३ जागा जिंकल्या आहेत, तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. ‘गोकुळ’च्या उपविधीनुसार चेअरमन निवडीसाठी किमान १४ संचालकांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे सर्वाधिक जागा मिळूनही समविचारी आघाडीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महायुतीकडून सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप होत आहे..प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, शासननियुक्त चार संचालक नेमले जातील आणि त्यांना चेअरमन निवडीत मतदानाचा अधिकार दिला जाईल. वास्तविक, सहकारी संस्थांमध्ये तज्ज्ञ संचालक नेमण्याची तरतूद आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार दोन तज्ज्ञ संचालक घेता येतात; मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो..Aaranksha Yadav IPS : UPSC मध्ये 201 वी रँक ते IPS अनमोल मित्तल यांच्याशी लग्न! औसा उपविभागाला मिळालं युवा महिला IPS अधिकाऱ्याचं नेतृत्व, अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती.स्वीकृत संचालकांनाही देणार मतदानाचा अधिकारघोडेबाजार, प्रशासक टाळण्यासाठी निर्णय गोकुळमध्ये चेअरमन निवडीवरून राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. संघाच्या उपविधीतील १४ संचालकांच्या अटीमुळे निर्माण झालेल्या या कोंडीतून घोडेबाजार होण्याची किंवा संस्थेवर प्रशासक नेमले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी आणि निवडून आलेल्या २५ संचालकांमधूनच चेअरमन निवड सुलभ व्हावी, यासाठी काही निर्णय घेणे अपरिहार्य आहे. असे असले तरी, स्वीकृत संचालक चेअरमनपदाच्या शर्यतीत नसतील, असा दावा सत्ताधारी महायुतीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केला आहे..Gokul Kolhapur Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! 4 शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार? 'ही' 3 नावे निश्चित? चौथं नाव ठरवण्यासाठी फडणवीसांशी चर्चा.कौल स्वीकारा, सभेला उपस्थित राहापाटील गोकुळच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल स्वीकारा आणि पुढील सभेला उपस्थित राहा, असे आवाहन काँग्रेसचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार सतेज पाटील यांनी मंगळवारी विरोधकांना केले. ‘गोकुळ’मधील बहुमतासाठी कायदा बदलण्याची किंवा शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन संख्याबळ फिरविण्याची चर्चा होत असेल तर निवडणुका घ्यायचाच कशाला, असा उद्विग्न सवालही त्यांनी केला आहे. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला २५ पैकी १३ जागा मिळाल्या. तर महायुतीला १२ जागा जिंकता आल्या. मात्र, निकाल लागूनही ‘गोकुळ’ला अद्याप नवा अध्यक्ष मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.